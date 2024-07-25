Суд в РФ отметил, что иск держателя евробондов к "СИБУРу" должен рассматриваться в Лондоне

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Российский суд не стал рассматривать иск одного из держателей евробондов к "СИБУРу", согласившись с позицией эмитента: спор, как и зафиксировано в проспекте, может и должен разбираться в Лондоне, и препятствий для этого даже с учетом санкционного режима нет.

Истец – управляющая компания "Максимум", в марте этого года она обратилась в Арбитражный суд Тюменской области с заявлением о взыскании с ПАО "СИБУР Холдинг" 1,66 млн рублей из-за невыплаты купона по евробондам с погашением в сентябре 2024 года. Эмитент евробондов, SIBUR Securities DAC, в иске был указан как третье лицо.

Суд 10 июля принял решение оставить заявление без рассмотрения, на этой неделе в арбитражной картотеке был опубликован текст определения.

В нем говорится, что об оставлении заявления без рассмотрения ответчик ходатайствовал "в связи с наличием соглашения сторон о рассмотрении данного спора третейским судом". По условиям выпуска еврооблигаций все споры, возникающие или связанные с ними, подлежат рассмотрению по правилам Лондонского международного третейского суда (LCIA), указывал "СИБУР". Истец возражал: по его мнению, третейская оговорка из проспекта еврооблигаций применению не подлежит.

В Лондон!

Несмотря на измененный порядок получения платежей по еврооблигациям, содержащаяся в проспекте третейская оговорка не отменена и не изменена, не дезавуировал ее и президентский указ от 5 июля 2022г №430 "О репатриации резидентами - участниками ВЭД иностранной валюты и валюты РФ", на необходимость применения положений которого ссылается истец, счел суд.

"Соглашение сторон о рассмотрении спора третейским судом, содержащееся в эмиссионной документации, обязательно для владельцев ценных бумаг, что подтверждается судебной практикой (...) Наличие в проспекте еврооблигаций соглашения сторон о рассмотрении третейским судом всех споров, вытекающих из отношений по еврооблигациям, истцом не оспорено. При этом суд отмечает, что истец является профучастником рынка ценных бумаг и не мог не знать о наличии соглашения сторон о рассмотрении спора третейским судом, отраженной в проспекте еврооблигаций. Соглашение сторон о рассмотрении спора третейским судом является частью риска инвестирования в иностранные ценные бумаги, на что в том числе указано в проспекте еврооблигаций", - говорится в определении.

Еврооблигации выпущены иностранным эмитентом (Ирландия) на Ирландской фондовой бирже, их номинальная стоимость указана в долларах США, учет осуществляется в том числе в иностранной инфраструктуре - Центральном депозитарии Армении и Clearstream Banking, а значит, "спорные правоотношения имеют тесную связь с иностранным правопорядком, а рассмотрение споров по ним в иностранном третейском суде соответствует существу спора и воле сторон, выраженной в третейской оговорке". "При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что соглашение сторон о рассмотрении данного спора третейским судом является действительным и исполнимым, соответствует объему спора, не утратило силы, обосновано тесной связью правоотношений по еврооблигациям с иностранным правопорядком и сторонами не изменялось", - отмечено в определении.

К исключительной компетенции российских арбитражных судов относятся дела, по которым пророгационное соглашение о компетенции иностранного суда и международного коммерческого арбитража неисполнимо из-за санкций против кого-то из участников спора. Однако против УК "Максимум" санкции, создающие ему препятствия в доступе к правосудию, не вводились, а "СИБУР" настаивает на исполнимости третейского соглашения со своей стороны, говорится в определении. Истец же не привел доводов о препятствиях в доступе к правосудию в третейском суде, и не предпринимал попыток обращения в LCIA за рассмотрением возникшего спора.

"При таких обстоятельствах предположения истца о неэффективности отправления правосудия по правилам LCIA и о невозможности оплаты арбитражных расходов не могут быть приняты во внимание, поскольку носят вероятностный характер и являются надуманными, а также не соответствуют его позиции при приобретении еврооблигаций", - говорится в определении. LCIA еще в октябре 2022 года выдана генлицензия, позволяющая принимать платежи от всех резидентов РФ, напоминает суд. Он учел и приведенные "СИБУРом" примеры споров резидентов РФ в международных судах как между собой, так и с иностранными компаниями, даже в условиях применения персональных санкций.

"Помимо этого, суд отмечает, что положения Арбитражного регламента LCIA допускают организацию физических слушаний по делу на территории РФ, на русском языке и российскими арбитрами. Указанное дополнительно указывает на исполнимость третейской оговорки и подтверждено ответом Лондонского международного третейского суда от 19 января 2024 г. и официальными разъяснениями этого третейского суда", - говорится в определении.

Третейская оговорка не противоречит российскому законодательству и сохраняет свою автономность от условий договора и действующего правового регулирования, выборочное же применение положений проспекта в пользу истца "нарушило бы баланс прав и интересов сторон спора, а также принципов равноправия сторон и состязательности в арбитражном судопроизводстве", счел суд. Решение оставить заявление без рассмотрения УК "Максимум" может обжаловать в течение месяца.

И другие

УК "Максимум" – не единственный держатель еврооблигаций "СИБУРа", обратившийся в суд из-за неполучения купонных платежей. Так, в апреле иск в Арбитражный суд Тюменской области с заявлением о взыскании с "СИБУР Холдинга" убытков на общую сумму $111,875 тыс. - это сумма заблокированных невыплаченных купонов - подал СДМ-Банк. Этот иск "СИБУР" также попросил оставить без рассмотрения, предварительные слушания назначены на 29 июля.

В конце мая краснодарская компания "Лотос Плюс" в интересах группы физических лиц подала иск к "СИБУРу" и "Атону" о взыскании задолженности, купонного долга и процентов по еврооблигациям на 85,9 млн рублей. При этом в отличие от предыдущих исков заявление было подано не по месту регистрации "СИБУР Холдинга", а в Арбитражный суд Москвы. Ответчик, согласно данным картотеки, подал ходатайство "о передаче дела на рассмотрение другого суда". Предварительное рассмотрение этого иска назначено на 4 сентября.

Наконец, на этой неделе иск на 22,3 млн рублей иск к "СИБУР Холдингу" подало физлицо - Сергей Гусев, суть претензий пока в картотеке не раскрыта, однако в числе третьих лиц указана SIBUR Securities DAC (а также управляющая компания "Ингосстрах-Инвестиции"). Этот иск подан в Арбитражный суд Тюменской области.

В обращении у компании находятся два выпуска долларовых еврооблигаций - с погашением в 2024 и 2025 годах, еще один долларовый выпуск был погашен в 2023 году.

"СИБУР" с июля 2022 года осуществляет раздельные платежи по евробондам в адрес держателей, чьи права учитываются российскими и иностранными депозитариями. Компания стала первой, кому выпало осуществить раздельный платеж для соблюдения требований президентского указа, который обязывает заемщиков доводить выплаты по евробондам до держателей, чьи права учитываются российскими депозитариями - это можно сделать через раздельный платеж (российские держатели в этом случае получают средства напрямую через НРД) или выпуск локальных замещающих облигаций. Держателям с правами в иностранной инфраструктуре компания перечисляла средства через платежного агента. Но в мае прошлого года "СИБУР" сообщил, что будет осуществлять выплаты по своим еврооблигациям этой категории инвесторов с использованием рублевых спецсчетов типа "Д", поскольку некоторые из предыдущих платежей по евробондам, осуществленных компанией в адрес платежного агента, Citibank, N.A., London Branch, не дошли до инвесторов по не зависящим от эмитента или поручителей причинам. Чтобы обеспечить надлежащее исполнение обязательств по евробондам, "СИБУР" решил организовать выплаты с использованием специальных рублевых счетов типа "Д", предусмотренных указом президента РФ от 8 августа 2022 г.

В середине сентября компания выпустила сообщение, в котором отмечала, что планирует изменить процесс выплат в адрес некоторых категорий держателей. В частности, речь шла о владельцах евробондов, чьи права учитываются российскими депозитариями и которые приобрели бумаги после 1 марта 2022 г. Они должны предоставить документы о том, осуществлялись ли такие сделки с участием "недружественных" лиц (прямо или косвенно), а также копию разрешения правительственной комиссии по осуществлению иностранных инвестиций в РФ на совершение сделок.

"СИБУР" выплачивает купоны и погашает еврооблигации, в том числе с истекшим сроком обращения, всем законным держателям в соответствии с законодательством РФ, заявили "Интерфаксу" в компании в марте, когда был подан первый иск. Во избежание осуществления незаконных выплат держателям, которые перекупили ценные бумаги без получения разрешения правительственной комиссии, необходимого в ряде случаев в соответствии с российским регулированием, "СИБУР" при необходимости запрашивает у держателей еврооблигаций документы, подтверждающие законность цепочки сделок по их приобретению, отметили в холдинге. Всем держателям, которые предоставляют документы, подтверждающие неприменимость или соблюдение законодательных ограничений, "СИБУР" осуществляет и будет осуществлять выплаты в полном объеме в предусмотренном законом порядке - на счета типа "С", если разрешение правительственной комиссии требовалось и было получено, и на обычные счета во всех остальных случаях, подчеркивала компания.