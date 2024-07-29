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Суд в Тюмени оставил без рассмотрения еще один иск держателя евробондов к "СИБУРу"

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Тюменской области не стал рассматривать еще один иск держателя евробондов "СИБУРа".

СДМ-Банк в апреле обратился с заявлением о взыскании с ПАО "СИБУР Холдинг" убытков на $111,875 тыс. – это сумма заблокированных невыплаченных купонов по евробондам. "СИБУР" просил оставить иск без рассмотрения. 29 июля прошли предварительные слушания, и, согласно материалам картотеки, суд решил оставить иск без рассмотрения.

Пока в картотеке нет текста определения с изложением причин такого решения, однако по аналогичному иску от другого держателя евробондов "СИБУРа", также не принятому к рассмотрению, есть подробное объяснение. Это иск от УК "Максимум", которая в марте этого года обратилась в Арбитражный суд Тюменской области с заявлением о взыскании с ПАО "СИБУР Холдинг" 1,66 млн руб. из-за невыплаты купона по евробондам с погашением в сентябре 2024 года. Эмитент евробондов, SIBUR Securities DAC, в иске был указан как третье лицо.

Суд Тюменской области не стал рассматривать иск, согласившись с позицией эмитента: спор, как и зафиксировано в проспекте, может и должен разбираться в Лондонском международном третейском суде (LCIA), и препятствий для этого даже с учетом санкционного режима нет. Истец возражал: по его мнению, третейская оговорка из проспекта еврооблигаций в текущих условиях применению не подлежит, но его аргументы суд не устроили.

В АС Тюменской области есть еще один схожий иск к "СИБУРу": на 22,3 млн рублей от физического лица, Сергея Гусева. Он подан в июле.

Кроме того, в конце мая краснодарская компания "Лотос Плюс" в интересах группы физических лиц подала иск к "СИБУРу" и "Атону" о взыскании задолженности, купонного долга и процентов по еврооблигациям на 85,9 млн рублей. При этом, в отличие от других исков, заявление было подано не по месту регистрации "СИБУР Холдинга", а в Арбитражный суд Москвы. Ответчик, согласно данным картотеки, подал ходатайство "о передаче дела на рассмотрение другого суда". Предварительное рассмотрение этого иска назначено на 4 сентября.

В обращении у компании находятся два выпуска долларовых еврооблигаций - с погашением в 2024 и 2025 годах, еще один долларовый выпуск был погашен в 2023 году.

СИБУР СИБУР Холдинг СДМ-Банк
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