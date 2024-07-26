РЖД сообщили о росте грузоперевозок через границу с КНР в I полугодии на 19%

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - В первом полугодии 2024 года превозки грузов в обе стороны через железнодорожные переходы на российско-китайской границе выросли на 18,8% в годовом исчислении, до 20,2 млн тонн, сообщила пресс-служба РЖД.

Объем импорта составил 1,4 млн тонн (рост на 3,6% относительно января-июня 2023 года), на экспорт отправлено 18,8 млн тонн (+20%).

В том числе через погранпереход Гродеково (Приморский край) - Суйфэньхэ экспортировано из РФ 4,1 млн тонн грузов (+1,1%). В это число входит 1,7 млн тонн угля (рост в 1,7 раза) и 1,4 млн тонн лесных грузов (-5,4%).

Через погранпереход Камышовая (Приморский край) - Хуньчунь из РФ вывезено 1,8 млн тонн грузов (+36,4%), в том числе 1,7 млн тонн угля (+35,2%).

Экспортные грузовые перевозки через новый железнодорожный пограничный переход Нижнеленинское (Еврейская автономная область) - Тунцзян в январе-июне составили 2,6 млн тонн (рост в 2 раза), в том числе 1,4 млн тонн угля (рост почти в 2 раза) и 797 тыс. тонн железной руды (рост в 2,4 раза).

Через железнодорожный пограничный переход Забайкальск - Маньчжурия в Китай вывезено 10,1 млн тонн грузов (рост на 12,7%). В этот объем входит 3,7 млн тонн угля (+35,1%), 2,3 млн тонн железной руды (рост на 21,1%) и 1,4 млн тонн лесных грузов (на уровне января-июня 2023 года).