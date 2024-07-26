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Thyssenkrupp понизила прогнозы выручки и скорректированной EBITDA на 2024 год

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Германская промышленная группа Thyssenkrupp понизила прогнозы выручки и скорректированной EBITDA на 2024 год, отметив сложную рыночную среду.

По новому прогнозу компании, ее выручка в этом году уменьшится на 6-8%. В мае ожидалось, что показатель будет чуть ниже уровня 2023 года.

Аналитики Visible Alpha также ожидают снижения выручки Thyssenkrupp на 7%.

Скорректированная EBITDA компании, как ожидается, составит 500 млн евро. Ранее Thyssenkrupp прогнозировала, что этот показатель будет выражаться "высоким трехзначным числом" в миллионах евро.

В компании ожидают, что ситуация на рынке стабилизируется в краткосрочной перспективе.

Thyssenkrupp опубликует квартальные результаты 14 августа.

С начала 2024 года капитализация Thyssenkrupp упала на 43%.

Thyssenkrupp Германия
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