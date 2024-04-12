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Сталелитейный бизнес Thyssenkrupp сократит штат и производственные мощности

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Сталелитейное подразделение германской промышленной группы Thyssenkrupp планирует сократить рабочие места и урезать производственные мощности в ответ на сложные рыночные условия.

План оптимизации производственной сети, представленный руководством компании, должен повысить рентабельность операций и конкурентоспособность бизнеса, говорится в пресс-релизе Thyssenkrupp Steel. Его реализация приведет к сокращению рабочих мест, масштаб которого пока неясен.

Компания намерена сократить сталелитейные мощности до 9-9,5 млн тонн в год – примерно такой объем она отгружает клиентам в последние три года. В настоящее время производственные мощности Thyssenkrupp Steel составляют порядка 11,5 млн тонн в год.

Согласно прогнозам компании, объемы поставок в будущем останутся на текущем уровне, и это означает, что производственные мощности, в случае их сохранения в нынешнем объеме, не будут использоваться полностью.

Thyssenkrupp Steel отмечает, что план оптимизации операций частично связан с ослаблением экономики Германии, однако в большей мере является ответом на долгосрочные структурные изменения на европейском рынке в связи с ростом стоимости энергоносителей, а также повышением конкуренции со стороны азиатских сталепроизводителей.

По данным на 30 сентября количество сотрудников подразделения составляло 26,822 тыс.

Thyssenkrupp в последние годы пытается продать сталелитейный бизнес. В ноябре компания сообщала, что ведет переговоры о продаже 50% Thyssenkrupp Steel компании Energeticky a Prumyslovy Holding, владельцем которой является чешский миллиардер Дэниел Кретински.

Акции Thyssenkrupp прибавляют в цене 3,7% на торгах в пятницу. С начала текущего года их стоимость снизилась на 19,5%.

Thyssenkrupp Германия
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