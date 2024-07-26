Биржевые цены на бензин вошли в коррекцию, Аи-95 дешевеет впервые с начала июня

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Скорое возобновление запрета экспорта бензина развернуло биржевые цены на него от продолжающегося двухмесячного роста к стремительному падению, свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

По итогам уходящей торговой недели стоимость Аи-92 на бирже рухнула на 5,8% к закрытию прошлой пятницы, до 54,563 тыс. руб./т. Снижение биржевых цен на Аи-95 менее значительное - на 1,7%, до 72,381 тыс. руб./т, однако этим прервался их практически непрерывный рост, продолжавшийся почти два месяца.

На текущей неделе вице-премьер РФ Александр Новак объявил, что экспорт бензина из РФ будет запрещен после исключения, длившегося с 20 мая до 31 июля. Кроме того, по его словам, правительство РФ в настоящее время рассматривает возможность продления запрета на зарубежные поставки данного топлива на сентябрь-октябрь.

Новак подчеркнул, что текущих мер с учетом увеличения объемов выпуска бензина нефтяными компаниями будет достаточно для стабилизации рынка: "У нас достаточно производства, достаточно внутреннего потребления, потому что ситуация временная".

Подъем стоимости бензинов на бирже фиксировался с начала лета на опасениях участников рынка относительно дефицита предложения в условиях открытого экспорта. За этот период к сегодняшнему дню Аи-92 подорожал на 17,4%, Аи-95 - на 38%. При этом спред между Аи-95 и Аи-92 на бирже приближается к 18 тыс. рублей по национальному индексу, что противоестественно для сегмента.

В Федеральной антимонопольной службе на прошлой неделе заявили, что намерены потребовать от нефтяных компаний данные об экономическом обосновании роста оптовой стоимости на 95-й бензин. Кроме того, ведомство рекомендовало провести работу по увеличению объёмов продаж Аи-95 на бирже, так как в настоящее время наблюдается сезонное повышение спроса именно на этот вид топлива.

Между тем собеседники "Интерфакса" в топливной сфере высказывают мнения, что предложение 95-го бензина на российском рынке последние годы сильно не успевает за растущим спросом - и в этом корень проблемы.