ФАС, Минэнерго и участники рынка ищут нивелирование рисков при ж/д-доставке нефтепродуктов

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба и Минэнерго вместе с производителями, нефтетрейдерами и потребителями прорабатывают решения для нивелирования рисков при доставке топлива по железной дороге.

Такой комментарий дала пресс-служба ФАС на запрос "Интерфакса" о том, какова позиция ведомства относительно сохранение приоритета железнодорожной перевозки нефтепродуктов.

"Что касается очереди перевозок, то сейчас очередность регулируется временными правилами ОАО "РЖД". Напомним, что правительство РФ утвердило разработанные ФАС России Правила недискриминационного доступа к услугам железнодорожных перевозок. Соответствующее постановление правительства однозначно устанавливает очередность перевозки грузов на дефицитной железнодорожной инфраструктуре. Приоритет отдан грузам, вывоз которых осуществляется в целях решения стратегических и социальных задач страны, а также грузам во внутригосударственном сообщении", - говорится в комментарии ФАС.

"Вопросы транспортировки и обеспечения регионов необходимым уровнем нефтепродуктов - на постоянном контроле Минэнерго и ФАС России. Совместно с производителями, нефтетрейдерами и потребителями прорабатываются решения для нивелирования рисков при доставке топлива по железной дороге", - подчеркнула ФАС.

Также служба напоминает, что с 1 марта 2024 года вступил в силу совместный приказ ФАС и Минэнерго об установлении нормативов на срочном рынке нефтепродуктов - стороны заключают контракт, по которому в определенный срок одна из сторон должна купить товар, а другая - продать его. Таким образом, механизм позволяет участникам рынка заранее "забронировать" необходимый объем нефтепродуктов и распланировать календарь поставок в кратко- и среднесрочной перспективе.

29 июля источники на топливном рынке сообщили агентству, что на совещании у вице-премьера Александра Новака обсуждался вопрос сохранения текущей приоритетности перевозки нефтепродуктов по железной дороге. Предлагаются два варианта - оставить топливо в 3-й группе приоритетности до 1 декабря 2024 года или же сохранить топливо в 3-й группе на постоянной основе. Обсуждения продолжатся, финального решения относительно приоритетности для ж/д-перевозок нефтепродуктов пока нет.

Как сообщалось, до весны этого года топливо находилось в 6-й очереди приоритета. Но после того, как в России во второй раз был введен запрет на экспорт бензинов, железная дорога столкнулась с проблемой их транспортировки внутри страны. В итоге топливо было временно переведено в 3-ю группу приоритета. Но с 1 сентября преференции для нефтепродуктов при ж/д-перевозке заканчиваются.