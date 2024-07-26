ЦБ повысил прогноз по средней ставке на 2024 г. до 16,9-17,4%, на 2025 - до 14-16%

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Банк России существенно повысил прогнозы по средней ключевой ставке на 2024-2026 годы, представил ожидания на 2027 год.

Как следует из обновленного макроэкономического прогноза ЦБ, средняя ключевая ставка в 2024 году ожидается в диапазоне 16,9-17,4% (апрельский прогноз - 15,0-16,0%), в 2025 году - 14-16% (ранее - 10,0-12,0%), в 2026 году - 10-11% (ранее - 6,0-7,0%).

С 29 июля до конца 2024 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 18,0-19,4%.

Средняя ключевая ставка на 2027 год ожидается на уровне 7,5-8,5%. Диапазон ставки на подобный период обычно оценивается как нейтральный. Ранее нейтральный уровень ставки оценивался в 6-7%. ЦБ не исключал повышения нейтрального диапазона при подготовке основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики.