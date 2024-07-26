ЦБ исходит из неизменности траектории нормализации бюджетной политики в ближайшие годы

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Банк России исходит из неизменности объявленной траектории нормализации бюджетной политики в 2024 году и последующие годы, говорится в пресс-релизе по итогам заседания совета директоров, где было принято решение о повышении ключевой ставки до 18% годовых.

"Изменения этой траектории могут потребовать уточнения параметров проводимой денежно-кредитной политики", - отмечается в сообщении.

Нормализация бюджетной политики, в частности, предполагает возвращение к формированию расходов в соответствии с бюджетным правилом с 2025 года.