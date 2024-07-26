"Внуково" обогнало "Домодедово" по пассажиропотоку за I полугодие

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Аэропорт "Внуково" в I полугодии 2024 года обогнал по числу перевезенных пассажиров "Домодедово", следует из статистики Росавиации, которую проанализировал "Интерфакс", а также из данных самого аэропорта.

В июне больше всех среди аэропортов московского региона традиционно перевезло "Шереметьево", сообщила Росавиация. На втором месте расположилось "Внуково", на третьем - "Домодедово", на четвертом - "Жуковский". Суммарно они обслужили 7,1 млн человек (+6,2% г/г), статистика по каждому аэропорту в сообщении не приведена.

"Внуково" стало вторым крупнейшим среди московских аэропортов (а также третьем среди всех российских) и по итогам I полугодия 2024 года, сообщила "Интерфаксу" представитель аэропорта. За этот период, по ее словам, пассажиропоток "Внуково" составил 7,472 млн человек, что на 15,2% больше, чем годом ранее.

Статистикой за полугодие остальных аэропортов Москвы "Интерфакс" не располагает. По открытым данным Росавиации, "Внуково" начало обгонять по пассажиропотоку "Домодедово" еще в феврале. В итоге за 5 месяцев "Внуково" обслужило 5,996 млн человек (+16,6%), а "Домодедово" - 5,896 млн (-25,6%). Через "Шереметьево" было перевезено 15,9 млн пассажиров (+26%), за ним в общей статистике следовало петербургское "Пулково" с результатом 7,5 млн пассажиров (+7%)

Через "Внуково" обслуживаются такие компании, как "ЮТэйр", "Победа", Turkish Airlines. Крупнейшие базовые перевозчики "Домодедово" - S7, "Уральские авиалинии", Red Wings. Почти 90% трафика "Шереметьево" обеспечивает группа "Аэрофлот", которая объединяет одноименную авиакомпанию, "Победу" и "Россию". Последняя - основной базовый перевозчик "Пулково".