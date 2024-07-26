Поиск

"Внуково" обогнало "Домодедово" по пассажиропотоку за I полугодие

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Аэропорт "Внуково" в I полугодии 2024 года обогнал по числу перевезенных пассажиров "Домодедово", следует из статистики Росавиации, которую проанализировал "Интерфакс", а также из данных самого аэропорта.

В июне больше всех среди аэропортов московского региона традиционно перевезло "Шереметьево", сообщила Росавиация. На втором месте расположилось "Внуково", на третьем - "Домодедово", на четвертом - "Жуковский". Суммарно они обслужили 7,1 млн человек (+6,2% г/г), статистика по каждому аэропорту в сообщении не приведена.

"Внуково" стало вторым крупнейшим среди московских аэропортов (а также третьем среди всех российских) и по итогам I полугодия 2024 года, сообщила "Интерфаксу" представитель аэропорта. За этот период, по ее словам, пассажиропоток "Внуково" составил 7,472 млн человек, что на 15,2% больше, чем годом ранее.

Статистикой за полугодие остальных аэропортов Москвы "Интерфакс" не располагает. По открытым данным Росавиации, "Внуково" начало обгонять по пассажиропотоку "Домодедово" еще в феврале. В итоге за 5 месяцев "Внуково" обслужило 5,996 млн человек (+16,6%), а "Домодедово" - 5,896 млн (-25,6%). Через "Шереметьево" было перевезено 15,9 млн пассажиров (+26%), за ним в общей статистике следовало петербургское "Пулково" с результатом 7,5 млн пассажиров (+7%)

Через "Внуково" обслуживаются такие компании, как "ЮТэйр", "Победа", Turkish Airlines. Крупнейшие базовые перевозчики "Домодедово" - S7, "Уральские авиалинии", Red Wings. Почти 90% трафика "Шереметьево" обеспечивает группа "Аэрофлот", которая объединяет одноименную авиакомпанию, "Победу" и "Россию". Последняя - основной базовый перевозчик "Пулково".

Внуково Домодедово Росавиация Шереметьево ЮТэйр Победа Жуковский
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Набиуллина отметила сохранение повышенного инфляционного давления

Sinopec оспорила в Верховном суде России решения судов по спору с ФНС из-за налогов

Sinopec оспорила в Верховном суде России решения судов по спору с ФНС из-за налогов

Биржевые цены на бензин вошли в коррекцию, Аи-95 дешевеет впервые с начала июня

Банк России повысил ключевую ставку до 18%

Банк России повысил ключевую ставку до 18%

РСХБ ждет роста потребления мороженого в России в 2024 году на 13% из-за жары

Mercedes-Benz во II квартале сократил чистую прибыль на 16% и выручку на 4%

Mercedes-Benz во II квартале сократил чистую прибыль на 16% и выручку на 4%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });