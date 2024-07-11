Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в июне вырос на 19,9% г/г

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - В июне 2024 года пассажиропоток группы "Аэрофлот" вырос на 19,9% к июню 2023 года и составил 5,2 млн человек, сообщила компания.

На внутренних линиях перевезено 4,1 млн пассажиров (+16,6%), на международных - 1,1 млн (+34,6%).

Общий пассажирооборот в прошлом месяце увеличился на 22%, до 13,5 млрд пассажиро-километров (пкм), предельный пассажирооборот - на 17,2%, до 15,2 млрд пкм. Процент занятости кресел составил 88,9% (+3,5 п.п.).

За I полугодие 2024 года группа "Аэрофлот" перевезла 25,4 млн пассажиров (+21,4% к такому же периоду прошлого года), в том числе на внутренних линиях - 19,4 млн (+15,5%), на международных - 6 млн (+45,8%).

Совокупный пассажирооборот за 6 месяцев превысил 68,5 млрд пкм (+28,3%), предельный пассажирооборот - 77,7 млрд пкм (+24,5%). Процент занятости кресел - 88,3% (+2,6 п.п.).

Авиакомпания "Аэрофлот" перевезла в прошлом месяце около 2,8 млн пассажиров (+20,5%), в том числе более 2 млн отправлено на внутренних линиях (+20,4%) и 741 тысячу - на международных (+20,9%). Пассажирооборот авиакомпании увеличился на 27%, до 8,5 млрд пкм.

Группа "Аэрофлот" по состоянию на начало года планировала перевезти в 2024 году более 50 млн человек против 47,3 млн за 2023 год. Ее гендиректор Сергей Александровский на ПМЭФ-2024 сообщал, что с учетом результатов I квартала план был увеличен до 53 млн человек. За I квартал 2024 года группа "Аэрофлот" перевезла 11,5 млн пассажиров (+21,7% к тому же периоду 2023 года), за II квартал - 13,9 млн (+21,2% соответственно).

Как сказано на сайте "Аэрофлота", на конец апреля парк группы насчитывал 349 самолетов, в том числе 59 широкофюзеляжных и 212 узкофюзеляжных среднемагистральных Boeing и Airbus, а также 78 отечественных региональных Superjet 100.

В группу "Аэрофлот" входят одноименная авиакомпания и компании "Победа" и "Россия". Государство контролирует в "Аэрофлоте" 73,8% акций, 1,2% составляют квазиказначейские акции, 0,0001% - у менеджмента компании, 25% находятся в свободном обращении на "Московской бирже".