МосБиржа переводит акции Globaltruck в сектор повышенного риска

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Московская биржа решила включить с 29 июля обыкновенные акции ПАО "Глобалтрак Менеджмент" и ПАО "Группа компаний РБК" в сектор компаний повышенного инвестиционного риска, говорится в сообщении торговой площадки.

Такое решение объясняется "соответствием критериям для включения в сектор компаний повышенного инвестиционного риска".

Акции "Глобалтрак Менеджмент" с 29 июля будут исключены из сектора роста.

Сейчас акции компаний включены в раздел "Третий уровень" списка ценных бумаг, допущенных к торгам на МосБирже.