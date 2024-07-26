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МосБиржа переводит акции Globaltruck в сектор повышенного риска

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Московская биржа решила включить с 29 июля обыкновенные акции ПАО "Глобалтрак Менеджмент" и ПАО "Группа компаний РБК" в сектор компаний повышенного инвестиционного риска, говорится в сообщении торговой площадки.

Такое решение объясняется "соответствием критериям для включения в сектор компаний повышенного инвестиционного риска".

Акции "Глобалтрак Менеджмент" с 29 июля будут исключены из сектора роста.

Сейчас акции компаний включены в раздел "Третий уровень" списка ценных бумаг, допущенных к торгам на МосБирже.

Globaltruck МосБиржа
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