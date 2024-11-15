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МосБиржа исключила акции Globaltruck из сектора повышенного риска

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Московская биржа решила исключить с 18 ноября обыкновенные акции ПАО "Глобалтрак Менеджмент" из сектора компаний повышенного инвестиционного риска, говорится в сообщении торговой площадки.

Такое решение принято "в связи с получением письма организации".

МосБиржа перевела акции "Глобалтрак Менеджмент" в сектор повышенного риска в июле. Такое решение объяснялось соответствием критериям для включения в этот сектор.

Акции компании находятся в разделе "Третий уровень" списка ценных бумаг, допущенных к торгам на МосБирже.

Globaltruck МосБиржа
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