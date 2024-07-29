"Ъ" сообщил об интересе "Свезы" к покупке Камского ЦБК у структур Харитонина

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Крупнейший в РФ и мире производитель фанеры компания "Свеза" (находится в собственности менеджмента, до октября 2022 года была под контролем "Севергрупп" Алексея Мордашова) в скором времени может диверсифицировать бизнес за счет покупки ООО "Кама", пермского производителя мелованного картона и бумаги (Камский ЦБК).

В феврале прошлого года 100% "Камы" у банка "Траст" (который в свою очередь получил ЦБК от "Открытия") купила связанная с АО "Фармстандарт" Виктора Харитонина международная компания (МКООО) "Огмент Инвестментс Лимитед". Тогда сумма сделки, как писал "Коммерсантъ", составила 36 млрд рублей, из которых 15 млрд рублей приходится на сами активы, 21 млрд рублей – на долг компании перед банком "Открытие" по займам, привлекавшимся для развития предприятия.

Теперь "Огмент Инвестментс Лимитед" намерена продать "Каму" "Свезе" за 47 млрд рублей, сделка может быть закрыта в начале августа, пишет в понедельник "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники. На текущий момент все 100% "Камы", согласно базе данных "СПАРК-Интерфакс", находятся под обременением у Сбербанка по договору от мая 2023 года.

В "Свезе" изданию сообщили, что покупку компания пока не совершала, но "исторически проводит политику диверсификации продуктового портфеля".

По информации газеты, помимо "Свезы" приобретением Камского ЦБК интересовалась компания "Сезар Инвест", структура девелопера Sezar Group, в 2023 году купившего Сыктывкарский ЛПК (бывший АО "Монди Сыктывкар"). До "Сезар Инвеста" выкупить СЛПК пытался Харитонин, но не смог получить разрешение на сделку от регуляторов.

"Кама" производит легкомелованную бумагу (LWC) и мелованный коробочный картон (FBB), используемый, в том числе, для производства упаковки лекарственных препаратов. Мощность производственного комплекса LWC составляет 85 тыс. тонн в год, линии FBB – 220 тыс. тонн. Сырьем для производства продукции является древесина лиственных пород. По итогам 2023 года чистый убыток "Камы" составил 0,29 млрд рублей (после 6 млрд рублей прибыли в 2022 году), выручка – 23,6 млрд рублей (в 2022 году – 25,5 млрд рублей).

ГК "Свеза" специализируется на выпуске фанеры, ДСП- и ЛДСП-плит. В состав группы входит семь комбинатов в Тюмени, Санкт-Петербурге, Костромской, Вологодской и Свердловской областях, в Пермском крае, а также ряд структур, в том числе компании, занимающиеся заготовкой сырья ("Свеза Ресурс"), производством биопродуктов ("Свеза Биопродукт"), развитием и внедрением технологий на основе искусственного интеллекта ("Свеза Смартлайн"). В октябре 2022 года контрольный пакет компании от "Севергрупп" Мордашова перешел в собственность к менеджменту в лице ООО "Фор Инвест" (по состоянию на начало 2023 года 49% оставались у "Севергрупп").