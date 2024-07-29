Банк "Ак Барс" сообщил о сбоях в онлайн-сервисах

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Банк "Ак Барс" сообщил о сбоях в работе сайта, мобильного приложения и ряда других сервисов.

"Из-за внешних обстоятельств мы столкнулись со сбоем систем. Сейчас мы работаем над восстановлением работы сайта, мобильного приложения, "горячей линии" и других сервисов банка", - говорится в сообщении в телеграм-канале кредитного учреждения.

Банк "Ак Барс" по итогам первого квартала 2024 года занял 18-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". Деятельность банка контролирует правительство Татарстана с участием менеджмента АО "Связьинвестнефтехим".

Как сообщалось, 23 июля клиенты нескольких крупных банков стали жаловаться на перебои в работе мобильных приложений и сайтов кредитных организаций. В частности, по данным Downdetector, проблемы возникли у Райффайзенбанка, Газпромбанка, Россельхозбанка (РСХБ) и Росбанка. В пресс-службе РСХБ тогда говорили "Интерфаксу", что цифровые сервисы Россельхозбанка подверглись DDoS-атаке, но благодаря внедрению новой усиленной системы борьбы с такими атаками банку удалось минимизировать последствия.