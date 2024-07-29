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Клиенты Сбера сообщили о сложностях со входом в мобильный банк

Также наблюдаются проблемы с оплатой через терминалы Сбербанка

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Некоторые клиенты Сбербанка испытывают сложности с использованием мобильного банка.

Как сообщили "Интерфаксу" клиенты кредитной организации, они не могут войти в мобильный банк.

Кроме того, наблюдаются сложности с оплатой в магазинах через платежные терминалы Сбербанка картами любых банков, добавили клиенты Сбера.

Позднее Сбербанк сообщил, что все его сервисы работают в штатном режиме.

На прошлой неделе наблюдались сбои в работе мобильных банков ряда российских кредитных организаций. Некоторые банки объясняли причину сбоев DDoS-атакой на сектор.

Сбербанк
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