Клиенты Сбера сообщили о сложностях со входом в мобильный банк

Также наблюдаются проблемы с оплатой через терминалы Сбербанка

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Некоторые клиенты Сбербанка испытывают сложности с использованием мобильного банка.

Как сообщили "Интерфаксу" клиенты кредитной организации, они не могут войти в мобильный банк.

Кроме того, наблюдаются сложности с оплатой в магазинах через платежные терминалы Сбербанка картами любых банков, добавили клиенты Сбера.

Позднее Сбербанк сообщил, что все его сервисы работают в штатном режиме.

На прошлой неделе наблюдались сбои в работе мобильных банков ряда российских кредитных организаций. Некоторые банки объясняли причину сбоев DDoS-атакой на сектор.