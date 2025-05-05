ON Semiconductor в I квартале получил чистый убыток

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Американский производитель полупроводниковой продукции ON Semiconductor Corp. в первом квартале получил чистый убыток, однако его выручка и и скорректированная прибыль оказались лучше ожиданий аналитиков.

В январе-марте 2025 года чистый убыток компании составил $486,1 млн, или $1,15 на акцию, по сравнению с чистой прибылью в $453 млн, или $1,04 на акцию, за аналогичный период прошлого года.

Без учета единовременных факторов ON Semiconductor завершила квартал с прибылью в размере 55 центов на бумагу, тогда как опрошенные FactSet эксперты в среднем оценивали ее в 50 центов на акцию.

Квартальная выручка ON Semiconductor уменьшилась на 22% - до $1,45 млрд. Консенсус-прогноз составлял $1,4 млрд.

В текущем квартале руководство компании планирует получить скорректированную прибыль в диапазоне $0,48-0,58 на бумагу, выручку - $1,4-1,5 млрд.