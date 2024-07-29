TotalEnergies и Qatar Energy уйдут из газоконденсатных активов на шельфе ЮАР

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Французская TotalEnergies и катарская госкомпания QatarEnergy объявили о намерении отказаться от своих долей в 45% и 25% соответственно в блоке 11B/12B на шельфе ЮАР, сообщила канадская Africa Energy Corp.

В начале июля о выходе из проекта заявил четвертый партнер - южноафриканская CNR International, которая владела 20%.

По условиям соглашения, партнеры безвозмездно уступают свою долю.

"Несмотря на трудности и задержки, с которыми мы столкнулись до сих пор, компания по-прежнему уверена, что ресурсы Block 11B/12B могут быть разработаны коммерческим способом. Месторождения Brulpadda и Luiperd являются крупнейшими открытиями ресурсов природного газа в Южной Африке, и в случае их разработки они могли бы обеспечить значительную часть энергетических потребностей страны, которая стремится отказаться от угольных электростанций", - подчеркнула Africa Energy Corp.

TotalEnergies в своем пресс-релизе напомнила, что вошла в проект в 2013 году, и были сделаны два открытия газоконденсата - Брулпадда и Луиперд, однако коммерческая эксплуатация не началась, поскольку экономически развивать и монетизировать их для рынка Южной Африки оказалось слишком сложно.

Компания сообщала об открытиях месторождений, но не называла объем их запасов. Скважина Луиперд была пробурена на глубину около 3400 метров - в 2020 году было обнаружено 73 метра чистой газоконденсатной залежи в хорошо разработанных высококачественных нижнемеловых резервуарах. В 2019 году примерно на такой же глубине было открыто месторождение Брулпадда с 57 м залежей газоконденсата.

По данным Африканской энергетической палаты, запасы блока оцениваются в 3,4 трлн куб. футов газа и 192 млн баррелей газового конденсата.

Помимо блока 11B/12B, TotalEnergies также решила уйти из морского разведочного блока 5/6/7, где ей принадлежит 40% акций. После выхода из этих проектов у французской компании совместно с разными партнерами останутся права на разведку на блоках Deep Water Orange Basin и Orange Basin Deep на западном побережье ЮАР, Outeniqua South- на южном, а также на блоке 3B/4B к востоку от DWOB.