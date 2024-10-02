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TotalEnergies улучшила долгосрочный прогноз производства за счет новых проектов

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Французская TotalEnergies SE немного улучшила долгосрочный прогноз увеличения производства нефти и газа благодаря запуску новых проектов.

В компании ожидают, что средние темпы роста производства в период до 2030 года включительно составят примерно 3%, в частности, за счет увеличения выпуска СПГ. Ранее ожидалось повышение на 2-3%.

Такой прогноз обусловлен запуском компанией шести крупных проектов в 2024 году (два в Бразилии, в Суринаме, Анголе, Омане и Нигерии), говорится в презентации TotalEnergies в рамках Дня инвестора.

В следующие два года (2025 и 2026 гг.) темпы роста производства нефти и газа будут превышать 3%, ожидают в компании.

TotalEnergies подтвердила план капиталовложений в размере $16-18 млрд в год на 2025-2030 годов.

Компания рассчитывает, что ее свободный денежный поток к 2030 году увеличится по крайней мере на $10 млрд по сравнению с уровнем текущего года. Она по-прежнему планирует направлять на поощрение акционеров свыше 40% годового свободного денежного потока. В 2024 году объем обратного выкупа акций составит $8 млрд, что составляет около 5% капитала.

В 2025 году buyback также будет составлять $2 млрд в квартал, если позволят рыночные условия, отмечается в сообщении TotalEnergies. Кроме того, компания планирует увеличить дивиденды по крайней мере на 5% в следующем году.

TotalEnergies
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