ВВП Франции во II квартале вырос на 0,3%, лучше прогноза

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Во втором квартале 2024 года ВВП Франции увеличился на 0,3% к первому кварталу, по предварительным данным Национального статистического института Insee.

Опрошенные Trading Economics аналитики в целом ожидали чуть более умеренного роста, на 0,2%.

В годовом выражении французская экономика выросла на 1,1%.

Данные за первый квартал были пересмотрены: в январе-марте ВВП Франции вырос на 0,3% в поквартальном выражении и на 1,5% в годовом.

Экспорт в апреле-июне вырос на 0,6% относительно предыдущего квартала, тогда как импорт не изменился, что оказало позитивное влияние на экономику.

Потребительские расходы остались на уровне предыдущего квартала, инвестиции бизнеса повысились на 0,1%, в то время как государственные расходы выросли на 0,6%.