ВВП Франции в IV квартале ожидаемо не изменился

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Объем ВВП Франции в четвертом квартале 2023 года не изменился по сравнению с предыдущими тремя месяцами, говорится в предварительных данных национального статистического института Insee.

Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, также не предполагал изменения показателя.

Экспорт в октябре-декабре снизился на 0,1% после спада на 0,6% кварталом ранее, импорт сократился на 3,1% после уменьшения на 0,4%.

Потребительские расходы снизились на 0,1% в минувшем квартале, инвестиции бизнеса - на 0,7%. Госрасходы увеличились на 0,3% относительно предыдущего квартала.

Французская экономика в четвертом квартале относительно того же периода прошлого года выросла на 0,7%.

Для сравнения: ВВП страны в третьем квартале не изменился по сравнению с предыдущими тремя месяцами и увеличился на 0,6% в годовом выражении.