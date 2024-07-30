Сводный индекс доверия в еврозоне в июле снизился до 95,8 пункта

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - В еврозоне в июле сводный индекс делового и потребительского доверия понизился до 95,8 пункта, говорится в отчете Еврокомиссии.

Июньское значение составляло 95,9 пункта.

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал более выраженное снижение показателя, до 95,4 пункта.

Индекс доверия в промышленном секторе в июле понизился до минус 10,5 пункта с минус 10,2 пункта месяцем ранее, в сфере услуг - снизился до плюс 4,8 пункта с плюс 6,2 пункта.

В то же время индекс потребительского доверия в еврозоне в текущем месяце вырос до минус 13 пункта с минус 14 пункта в июне.