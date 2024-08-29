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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 12:55

В еврозоне в августе сводный индекс доверия вырос до 96,6 пункта

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - В августе 2024 года сводный индекс делового и потребительского доверия повысился до 96,6 пункта и обновил максимум с мая 2023 года, говорится в отчете Еврокомиссии.

Июльское значение составляло 95,8 пункта, и консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал сохранение показателя на этом уровне.

Индекс доверия в промышленном секторе еврозоны в августе понизился до минус 10,7 пункта с минус 10,5 пункта месяцем ранее, индекс потребительского доверия - до минус 13,5 пункта с минус 13 пункта в июле.

Индекс доверия в сфере услуг вырос до 6,3 с 4,8 пункта.

еврозона Еврокомиссия
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