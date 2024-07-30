ЦБ ждет до конца года первых расчетов в криптовалютах в экспериментально-правовом режиме

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Банк России ожидает, что первые расчеты в криптовалютах в рамках экспериментально-правового режима (ЭПР) пройдут до конца года, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Сегодня Государственная дума рассматривает закон, который допускает расчеты в криптовалютах в рамках экспериментального режима. Условия эксперимента мы уже обсуждаем с министерствами, ведомствами, с бизнесом. И ожидаем, что первые платежи такие пройдут до конца этого года", - сказала Набиуллина во время выступления в Совете Федерации.