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ЦБ ждет до конца года первых расчетов в криптовалютах в экспериментально-правовом режиме

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Банк России ожидает, что первые расчеты в криптовалютах в рамках экспериментально-правового режима (ЭПР) пройдут до конца года, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Сегодня Государственная дума рассматривает закон, который допускает расчеты в криптовалютах в рамках экспериментального режима. Условия эксперимента мы уже обсуждаем с министерствами, ведомствами, с бизнесом. И ожидаем, что первые платежи такие пройдут до конца этого года", - сказала Набиуллина во время выступления в Совете Федерации.

ЦБ РФ Банк России Эльвира Набиуллина
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