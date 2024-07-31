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СПБ биржа будет участвовать в эксперименте по проведению биржевых торгов криптовалютой

СПБ биржа будет участвовать в эксперименте по проведению биржевых торгов криптовалютой
Фото: Андрей Любимов/РБК/ТАСС

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - СПБ биржа планирует активно участвовать в экспериментально-правовом режиме по проведению биржевых торгов криптовалютой, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе биржи.

Госдума в среду приняла пакет законов об эксперименте по легализации цифровых валют в России, в том числе о возможности проведения биржевых торгов криптовалютой под контролем ЦБ.

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) в ноябре 2023 года внесло СПБ биржу в санкционный список. После этого торги иностранными бумагами на ней были приостановлены, а активы инвесторов оказались заблокированы. Первый зампред Банка России Владимир Чистюхин после введения санкций отмечал, что собственники и менеджмент СПБ биржи столкнутся с серьезным вызовом относительно долгосрочной жизнеспособности торговой площадки, и им нужно искать новые ниши, где они смогут найти конкурентное преимущество, как это было с торговлей иностранными бумагами.

Гендиректор торговой площадки Евгений Сердюков говорил, что СПБ биржа намерена реализовывать новую стратегию развития, в рамках которой сфокусируется на торгах инвестиционными инструментами с расчетами в рублях.

СПБ биржа Госдума
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