В WoodMac ждут спада спроса на дизтопливо в Китае к 2050 году в три раза

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Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Продажи тяжелых грузовиков, которые работают на сжиженном природном газе, в Китае выросли с менее 10% до 30% рынка в последние месяцы 2023 года. Это привело к замещению более 8% спроса на дизельное топливо в дорожном секторе в Китае, пишут аналитики Wood Mackenzie в докладе "Угроза дизельному топливу от грузовых перевозок СПГ в Китае".

По их оценкам, спрос на около 220 тысяч баррелей дизельного топлива в сутки был заменен спросом на СПГ, поскольку конечные потребители воспользовались рядом благоприятных условий для перехода на транспорт, работающий на СПГ.

Аналитики WoodMac отмечают, что Китай принимает различные меры по стимулированию внедрения грузовиков, работающих на СПГ, и ограничению использования грузовиков с дизельным двигателем в рамках усилий по сокращению загрязнения воздуха и снижению выбросов углерода, включая поддержку заправочной инфраструктуры. К тому же роль сыграли низкие цены на природный газ. Более того, работающие на СПГ грузовики подходят для междугородних грузовых перевозок на средние и дальние расстояния и становятся все более предпочтительными в Китае при оценке альтернатив дизтопливу в отрасли грузовой логистики для средних и тяжелых грузовиков.

Сейчас тяжелые грузовики занимают более четверти парка коммерческих автомобилей в Китае, достигнув численности в 8,76 млн автомобилей к 2023 году. При этом количество дизельных грузовиков достигло пика в 2021 году, а затем начало снижаться, в результате чего доля СПГ в парке тяжелого грузового транспорта увеличилась до более чем 9% к 2024 году. Как сообщается в докладе, с 2023 года разница в ценах между СПГ и дизельным топливом увеличилась, поскольку цены на природный газ упали, а цены на дизельное топливо выросли из-за мировых цен на нефть.

В то же время, аналитики полагают, что рост продаж грузовиков, работающих на СПГ, не будет длительным и к концу десятилетия замедлится. Ожидается, что по мере развития технологий хранения энергии электромобили потеснят СПГ как главную угрозу дизтопливу в долгосрочной перспективе. Согласно Wood Mackenzie, ожидается, что спрос на дизельное топливо для автомобильного транспорта упадет с 2,3 млн б/с в 2023 году до 0,7 млн б/с к 2050 году.