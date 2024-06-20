Поставки трубопроводного газа в Китай в апреле достигли нового рекорда

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Китай в апреле 2024 года импортировал суммарно (в виде сжиженного природного газа и по трубопроводам) 14,737 млрд куб. м, что на 6,5% превосходит прошлогодний показатель. Об этом сообщается в сводке Главного таможенного управления КНР. Это максимальный показатель для соответствующего месяца для газовой отрасли страны.

Газопроводы

Суммарные трубопроводные поставки выросли на 13% до 6,2 млрд кубометров. По объему это новый абсолютный максимум трубопроводных поставок газа за историю.

Новый рекорд был обеспечен плановым увеличением с начала года поставок газа "Газпрома" по газопроводу "Сила Сибири", их непрерывностью (в предыдущем месяце проводилась недельная профилактика), а также ростом экспорта из Центральной Азии. Спрос на газ в этих странах сезонно снизился после завершения отопительного периода, что высвободило объемы газа для экспорта. В следующем месяце – в мае – трубопроводные поставки могут вырасти еще немного – за счет дополнительного календарного дня.

Китай получает трубопроводный газ от пяти стран: России, Казахстана, Туркмении, Узбекистана и Мьянмы.

СПГ

Поставки сжиженного природного газа в Китай в апреле составили 6,567 млн тонн, почти не изменившись по сравнению с прошлым годом (+2%). И это не максимальный показатель для истории энергетики КНР – в апреле 2021 года импорт был заметно выше (7,032 млн тонн), при том что трубопроводные поставки тогда были намного меньше. Китай является крупнейшим покупателем СПГ на планете.

Основными поставщиками были Австралия (2,7 млн т, +14%), Катар (1 млн т, -14%).

Поставки из России сократились по отношению к уровню годовой давности на 51% до 447 тыс. тонн. Крупнотоннажный СПГ в РФ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы – "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF), "Газпром СПГ Портовая" и "Криогаз-Высоцк".

Объем реэкспорта сжиженного природного газа составил 48 тыс. тонн, или 0,7% от объема полученного СПГ. Вот уже четыре месяца Китай не перепродает ни одной крупнотоннажной партии, вся экспортная активность укладывается в рамки операций дистрибуции или бункеровки.