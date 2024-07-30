Pfizer во II кв. нарастила выручку впервые с конца 2022 г., едва избежала убытка

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Американская Pfizer Inc. во втором квартале получила незначительную чистую прибыль, однако скорректированная прибыль и выручка оказались лучше прогнозов рынка.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в апреле-июне составила $41 млн, или $0,01 в расчете на акцию, по сравнению с $2,33 млрд, или $0,41 на акцию, за аналогичный период годом ранее. Показатель включает расходы на реструктуризацию в рамках программы оптимизации производства в размере $1,3 млрд, или $0,18 на акцию.

Прибыль без учета разовых факторов составила $0,6 на акцию.

Квартальная выручка выросла впервые с конца 2022 года - на 2% в годовом выражении, до $13,28 млрд. Теперь в ее составе учитываются роялти.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль на уровне $0,46 на акцию при выручке чуть ниже $13 млрд.

Pfizer теперь планирует получить выручку в 2024 году на уровне $59,5-62,5 млрд, а не $58,5-61,5 млрд, как ожидалось ранее. Прогноз скорректированной прибыли повышен до $2,45-2,65 с $2,15-2,35 на акцию.

Акции компании в ходе предварительных торгов во вторник дорожают на 1,4%.