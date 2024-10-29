Pfizer увеличила выручку в III квартале на 31%

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Американская фармацевтическая компания Pfizer Inc. зафиксировала чистую прибыль в третьем квартале 2024 года против убытка годом ранее, увеличив выручку на 31%.

Чистая прибыль компании в отчетный период составила $4,47 млрд, или $0,78 в расчете на акцию, по сравнению с чистым убытком в $2,38 млрд, или $0,42 на акцию, годом ранее. В третьем квартале 2023 года результаты Pfizer включали разовое списание стоимости запасов препаратов от COVID-19.

Прибыль без учета разовых факторов составила $1,06 на акцию, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков на уровне $0,61 на акцию.

Квартальная выручку Pfizer увеличилась до $17,7 млрд с $13,49 млрд годом ранее. Эксперты в среднем ожидали этот показатель на уровне $14,92 млрд.

Компания улучшила прогноз выручки на текущий год до $61-64 млрд с ожидавшихся ранее $59,5-62,5 млрд, скорректированной прибыли - до $2,75-2,95 на акцию с $2,45-2,65 на акцию.