Berkshire Hathaway продала акции Bank of America еще на $766 млн

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Инвестиционная компания американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway Inc. продолжает сокращать долю в Bank of America Corp.

Berkshire продала 18,3 млн бумаг банка в четверг, пятницу и понедельник на общую сумму порядка $766 млн, говорится в документах, направленных компанией в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

С середины июля инвесткомпания Баффета сократила долю в Bank of America более чем на $3 млрд, отмечает MarketWatch.

В настоящее время ей принадлежит 961,6 млн акций (12,4%) Bank of America, общая стоимость которых составляет $39,5 млрд.

Бумаги банка теряют в цене 0,2% на предварительных торгах во вторник. С начала текущего года их стоимость выросла на 22%.