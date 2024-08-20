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Berkshire Hathaway продолжает продавать акции Bank of America

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Инвестиционная компания американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway продолжила сокращать долю в Bank of America Corp.

Berkshire продала 14 млн бумаг банка в прошлый четверг и пятницу, а также в понедельник. Общая сумма продажи составила около $550 млн, говорится в документах, направленных компанией в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

С середины июля инвесткомпания Баффета сократила долю в Bank of America более чем на $4,3 млрд, но остается крупнейшим акционером. В настоящее время ей принадлежит 928 млн акций банка на сумму около $37 млрд, или порядка 12% всего акционерного капитала. Это третья по величине позиция в портфеле Berkshire, уступающая только долям в Apple и American Express.

Инвесторы гадают, когда Berkshire планирует прекратить продажу акций банка, пишет MarketWatch. Если Баффет сократит долю в Bank of America до менее 10%, компания более не будет обязана раскрывать операции с бумагами банка в течение двух рабочих дней.

С начала 2024 года капитализация Bank of America выросла на 17,8%.

Bank of America Berkshire Hathaway SEC США Уоррен Баффет
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