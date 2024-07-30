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Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" по РСБУ в I полугодии снизилась на 25,4%

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" по РСБУ в первом полугодии 2024 года составила 345,8 млрд руб, что на 25,4% меньше аналогичного периода прошлого года, говорится в отчете компании.

Выручка выросла на 17,7%, до 1,5 трлн руб., себестоимость увеличилась в 1,5 раза и превысила 1 трлн руб. Размер вывозных таможенных пошлин сократился с 5,5 млрд руб. до 3,3 млн руб. Управленческие расходы выросли в 1,8 раза и составили 35,4 млрд руб. Прочие доходы получены в размере всего 1,5 млрд руб. по сравнению с 33,7 млрд руб. годом ранее, прочие расходы - 14,3 млрд руб. вместо 3 млрд руб.

ЛУКОЙЛ
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