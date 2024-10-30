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Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" по РСБУ за девять месяцев снизилась на 35,7%

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" по РСБУ в январе-сентябре составила 410,565 млрд руб. по сравнению со 638,575 млрд рублей за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете компании.

Таким образом, показатель снизился на 35,7%.

Выручка за отчетный период увеличилась на 2,9%, до 2,12 трлн рублей при опережающем ее росте себестоимости: чуть более чем на 22%, до 1,598 трлн рублей.

Выплаты вывозных таможенных пошлин сократились существенно - с 9,29 млрд руб. до 67,8 млн руб.

ЛУКОЙЛ
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