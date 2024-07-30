Нефть ушла в глубокий минус, цена Brent опустилась ниже $79 за баррель

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:27 по московскому времени составляет $78,96 за баррель, что на $0,82 (1,03%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,79 (1,04%), до $75,02 за баррель.

Трейдеров продолжает беспокоить спрос со стороны Китая, пишет Trading Economics. После публикации слабых квартальных данных о динамике китайского ВВП также усилились опасения за общие перспективы этой экономики.

Кроме того, давление на нефтяные котировки оказывает ослабление обеспокоенности вокруг геополитической напряженности на Ближнем Востоке после сообщений СМИ о том, что "Хезболла" не планирует полномасштабной войны с Израилем.

Дополнительным негативным фактором для рынка нефти выступает укрепление доллара. Индекс DXY, отражающий его стоимость относительно шести основных мировых валют, повышается на 0,2% во вторник, что снижает привлекательность сырьевых товаров, котируемых в американской валюте.