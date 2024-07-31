Цена Brent взлетела до $80,75 за баррель на ближневосточных новостях

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Котировки нефти ускорили рост днем в среду из-за опасений эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

К 14:21 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $2,13 (2,71%), до $80,76 за баррель. Срок их биржевого обращения истекает с завершением сессии в среду. Более активно торгуемые октябрьские контракты дорожают в ходе торгов на $2,11 (2,7%), до $80,18 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $2,51 (3,36%), до $77,24 за баррель.

Обе марки накануне подешевели на 1,4% и обновили минимумы с 5 июня.

Глава политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит утром 31 июля в Тегеране, куда он прибыл для посещения инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. В ХАМАС возложили ответственность за нападение на Израиль и заявили, что группировка не намерена прекращать свою борьбу.

Пезешкиан пообещал, что виновные в убийстве Хании пожалеют о содеянном. В МИД Ирана сообщили, что началось расследование случившегося.

"Рынок повысил наценку на риск для цен на нефть в ожидании подробностей событий в Иране", - написали аналитики ING Эва Мэнти и Уоррен Паттерсон.

Обнародованные во вторник данные Американского института нефти (API) показали снижение запасов нефти в стране за неделю на 4,5 млн баррелей. Официальные данные о резервах будут опубликованы позднее в среду, и опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что они укажут на сокращение нефтяных резервов на 1,6 млн баррелей.