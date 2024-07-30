Рынок акций РФ во вторник поднялся к 2945п по индексу МосБиржи

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник скорректировался вверх за счет закрытия части "коротких" позиций игроками после отката рынка с конца прошлой недели на сигналах ЦБ РФ о пролонгации жесткой монетарной политики; индекс МосБиржи поднялся в район 2945 пунктов после утренней просадки ниже 2900 пунктов, негативным фактором выступило снижение нефти (Brent упала ниже $78,5 за баррель). В лидеры роста вошли акции ВТБ (+6%) и "Аэрофлота" (+3,7%) благодаря неплохим квартальным отчетам компаний.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2944,78 пункта (+1,3%, утром индекс опускался до 2895,25 пункта), индекс РТС - 1074,56 пункта (+1,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 3,8%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 31 июля, составил 86,33 руб. (-22,54 копейки).

Подорожали акции ВТБ (+6%, до 99,24 рубля), "ТКС Холдинг" (+3,8%), "Аэрофлота" (+3,7%), "НОВАТЭКа" (+2,4%), "Норникеля" (+2,1%), "Роснефти" (+1,9%), "Газпрома" (+1,8%), расписки OZON (+1,8%), бумаги Сбербанка (+1,5% и +1,1% "префы"), АФК "Система" (+1,5%), "Газпром нефти" (+1,4%), "Сургутнефтегаза" (+1,4% и +2% "префы"), "НЛМК" (+1,3%), Polymetal (+1,3%), "АЛРОСА" (+1,2%), "ЛУКОЙЛа" (+1,2%), "РусГидро" (+1,2%), "Интер РАО" (+0,9%), ПАО "Полюс" (+0,8%), "МТС" (+0,6%), "ММК" (+0,1%), ОК "Русал" (+0,1%).

ВТБ во втором квартале 2024 года увеличил чистую прибыль по МСФО на 8,5% год к году, до 154,7 млрд рублей, что соответствует рентабельности капитала на уровне 26,4%, свидетельствует отчетность госбанка. В целом за полугодие банк заработал 277,1 млрд рублей, что на 4,4% ниже результата за аналогичный период прошлого года, где были отражены нерегулярная прибыль от операций с иностранной валютой и разовый эффект от приобретения РНКБ.

Опубликованные результаты оказались лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", предполагавшего чистую прибыль за квартал на уровне 147,8 млрд рублей, за полугодие - 270,2 млрд рублей.

"Аэрофлот" во II квартале 2024 года получил 42,2 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ против чистого убытка в размере 48 млрд рублей за тот же период прошлого года, сообщила компания. За I полугодие чистая прибыль "Аэрофлота" составила 35,3 млрд рублей против 81,7 млрд рублей убытка за аналогичный период 2023 года. За отчетные периоды компания показала положительный финансовый результат впервые с 2017 года, отметили в пресс-службе компании.

Чистый убыток головной компании ПАО "Газпром" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в первом полугодии 2024 года составил 480,641 млрд руб. после 255 млрд руб. убытка за январь-июнь 2023 года, сообщается в отчетности ПАО. "Газпром" рассчитывает дивиденды из консолидированной прибыли группы по международным стандартам (МСФО), куда помимо газового бизнеса также входит нефтяной, энергетический и СПГ-дивизионы. Дивидендная политика предусматривает корректировки дивидендной базы на неденежные статьи.

Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" по РСБУ в первом полугодии 2024 года составила 345,8 млрд руб., что на 25,4% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, говорится в отчете компании.

Менеджмент "Яндекса" (+0,7%, до 3895 рублей) впервые предложил выплатить дивиденды: руководство группы рекомендовало совету директоров рассмотреть вопрос о выплате 80 рублей на обыкновенную акцию (период компания не указала). Совет директоров сформирует рекомендации по размеру дивидендов на заседании 5 августа.

"Яндекс" во II квартале увеличил выручку на 37%, до 249,3 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Скорректированный показатель EBITDA в отчетном периоде удвоился и достиг 47,6 млрд рублей. Консенсус-прогноз, составленный "Интерфаксом", предполагал, что выручка окажется на уровне 244,3 млрд рублей, скорректированная EBITDA - 42,7 млрд рублей.

Кроме того, "Яндекс" прогнозирует, что общая выручка МКПАО по итогам 2024 года вырастет на 38-40% по сравнению с предыдущим годом. По сообщению компании, по итогам I полугодия ее выручка выросла на 38% (до 447,6 млрд рублей), а прогноз роста на 38-40% означает, что "Яндекс" ожидает ускорения темпов роста выручки во второй половине года. "Яндекс" также ожидает, что скорректированный показатель EBITDA составит 170-175 млрд рублей.

Подешевели во вторник акции "Татнефти" (-0,4%), "Магнита" (-0,3%), "Московской биржи" (-0,1%).

Комментарии аналитиков

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, российский рынок акций во вторник торговался разнонаправленно при преимущественной инициативе покупателей. Индекс МосБиржи впервые с середины июля побывал ниже 2900 пунктов, после чего отскочил вверх и достиг середины диапазона 2900-3000 пунктов. Среди факторов поддержки - переход рубля к ослаблению на фоне завершения налогового периода.

Вместе с тем внешняя конъюнктура оставалась сложной. Цены на нефть ушли под $80 за баррель Brent. Снижение возобновилось по большинству китайских биржевых индексов. Темпы роста экономики КНР замедлились до минимума за последние пять кварталов, сообщило национальное статистическое бюро. В Европе настроения были получше. ВВП еврозоны во II квартале, по предварительной оценке, вырос на 0,3% кв./кв., что лучше прогнозных 0,2%.

Из значимых событий среды на внешнем контуре стоит выделить заседание ФРС США. Сюрпризов по его итогам не ожидается, но вероятны сигналы о намерении понизить процентные ставки в сентябре. Получение таких сигналов улучшит общерыночный риск-аппетит. В Китае выйдут июльские индексы PMI в производстве и секторе услуг. "РусГидро" в среду опубликует финансовые результаты по РСБУ за II квартал, напомнил эксперт.

"Район бывшей поддержки вблизи 3000 пунктов по индексу МосБиржи теперь представляет собой зону сопротивления. Преодолеть его помогли бы дальнейший спад рубля, возвращение нефти к ценовому росту, корпоративные новости. Прогноз по индексу МосБиржи на 31 июля - 2900-3000 пунктов", - считает Бахтин.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, рынок акций РФ во вторник отыграл часть падения начала недели, однако индекс МосБиржи все еще торгуется вблизи годового минимума 2879,23 пункта.

На текущий момент индекс имеет скорее больше перспектив к продолжению снижения и обновлению годового минимума. Усиление распродаж может быть усилено жесткой монетарной политикой ЦБ РФ, а также дальнейшим снижением стоимости нефти и крепким рублем, полагает эксперт.

В свою очередь, при смягчении риторики в отношении монетарной политики со стороны Банка России рынок может быстро развернуться, а поддержать котировки может приток новой ликвидности, который появился у инвесторов от полученных дивидендов, а также вложения в более консервативные инструменты с высокой текущей доходностью, полагает Федосов.

Помимо позитивного отчета "Яндекса" во вторник вышел отчет "ЛУКОЙЛа" по РСБУ за I квартал 2024 года: выручка компании выросла до 1,47 трлн руб., прирост составил 17,7% г/г. Чистая прибыль составила 345,8 млрд руб., снизившись на 25,3% г/г. Результаты оказались в целом неплохими, что поддержало акции НК.

На текущей неделе инвесторы будут следить за макроэконоическими данными, которые, в частности, могут повлиять на решение ЦБ в отношении денежно-кредитной политики. В среду будут опубликованы данные по динамике ВВП, а также уровень безработицы, который остается на исторически низком уровне в 2,6%, что, в свою очередь, выступает одним из ключевых проинфляционных рисков, полагает эксперт.

Котировки нефти продолжают снижаться из-за ухудшения ситуации в экономике Китая. Один из ключевых мировых импортеров нефти продолжает бороться с кризисом в сфере недвижимости и ухудшением потребительского доверия, что закономерно отражается на спросе на энергоносители. Одновременно с этим нефтедобытчики США увеличивают объемы добычи, о чем свидетельствует статистика Baker Hughes по растущему количеству действующих буровых установок. Также инвесторы осторожничают в преддверии заседания ФРС США, которое завершится в среду. Ожидается решение по ставке и комментарий по монетарной политике. Рынки не ждут снижения ставки на этой неделе, однако ждут сигнала, что регулятор сделает это в сентябре. Согласно динамике фьючерсов на ставку, с вероятностью более 90% она будет снижена на 25 б.п., отметил Федосов.

Как отмечают аналитики "Газпромбанк Инвестиции", менеджмент ВТБ повысил прогноз по чистой прибыли банка на конец года до 550 млрд рублей, что является позитивным сигналом для рынка. Однако, судя по текущей динамике финансовых показателей, данный рост может быть частично обусловлен снижением объемов создания резервов, а также реализацией замороженных активов, о возможности которой сообщалось ранее.

Наблюдаемое снижение резервов ВТБ под ожидаемые кредитные убытки позволяет повысить итоговую величину чистой прибыли, однако данное влияние на чистую прибыль может носить временный характер в условиях роста процентной ставки ЦБ РФ, полагают аналитики.

По оценкам аналитиков ИФК "Солид", динамика выручки и EBITDA "Яндекса" была вполне ожидаема. Компания все еще может расти темпами 40% в год и продолжать наращивать маржинальность. Новые акционеры "Яндекса" решили заплатить себе дивиденды в размере 65% от скорректированной чистой прибыли за полугодие. Это может быть связано с использованием заемных средств для покупки компании. Тем не менее, "Яндекс" генерирует свободный денежный поток и может и дальше выплачивать дивиденды в таком размере без ущерба для операционной деятельности, полагают эксперты.

Компания торгуется по привлекательным мультипликаторам EV/EBITDA 2024 на уровне 9х, P/S 2024 - 1,4х. "По нашей модели целевая цена акций "Яндекса" выходит на уровне 4900 рублей на горизонте 12 месяцев, что предполагает "апсайд" порядка 24% к текущей цене. Также во вторник пройдет конференц-звонок с менеджментом, где, возможно, будут известны подробности по стратегии компании", - отмечают эксперты ИФК "Солид".

Зарубежные фондовые индексы

В Азии во вторник преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,2%, австралийский ASX Australia просел на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 1%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng потерял 1,4%), нет единого вектора в Европе (индекс FTSE просел на 0,2%, CAC 40 и DAX растут на 0,3-0,5%) и в США (индекс Dow к 18:50 МСК подрос на 0,1%, S&P 500 и Nasdaq просели на 0,7-1,3%).

ВВП еврозоны во II квартале 2024 года увеличился на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, говорится в отчете статистического управления Европейского союза, представившего предварительные данные. В годовом выражении экономика еврозоны выросла на 0,6%. Эксперты в среднем ожидали, что объем ВВП в апреле-июне увеличится на 0,2% в поквартальном выражении и на 0,5% в годовом, по данным Trading Economics.

Сводный индекс делового и потребительского доверия в еврозоне в июле понизился до 95,8 пункта, говорится в отчете Европейской комиссии. Июньское значение составляло 95,9 пункта. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал более выраженное снижение показателя, до 95,4 пункта.

Индекс потребительского доверия в США в июле составил 100,3 пункта, говорится в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Эксперты в среднем прогнозировали июльское значение показателя на уровне 99,7 пункта, по данным Trading Economics.

На этой неделе состоятся заседания центробанков США, Японии и Великобритании. Федрезерв едва ли начнет снижать ставки раньше сентября, полагают аналитики, однако Банк Японии и Банк Англии могут внести коррективы в текущий курс денежно-кредитной политики.

На нефтяном рынке во вторник цены продолжают снижение из-за опасений относительно сокращения спроса на сырье в Китае в условиях ослабления экономики страны. Аналитики ряда крупных инвестбанков, в том числе Citigroup, вновь ухудшили прогнозы роста экономики КНР.

Нефть

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве составила $78,46 за баррель (-1,7% и -1,7% накануне), сентябрьская цена фьючерса на WTI - $74,65 за баррель (-1,5% и -1,8% в понедельник).

Кроме того, давление на нефтяные котировки оказывает ослабление обеспокоенности вокруг геополитической напряженности на Ближнем Востоке после сообщений СМИ о том, что "Хезболла" не планирует полномасштабной войны с Израилем.

Дополнительным негативным фактором для рынка нефти выступает укрепление доллара США. Индекс DXY, отражающий его стоимость относительно шести основных мировых валют, повышается на 0,2% во вторник, что снижает привлекательность сырьевых товаров, котируемых в американской валюте.

"Второй эшелон" Мосбиржи

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли расписки Globaltrans (+6%), акции ПАО "Варьеганнефтегаз" (+5,7% и +9,9% "префы"), "СПБ биржи" (+5,7%), SFI (+5,3%), расписки HeadHunter (+4,1%), акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (+4%), банка "Санкт-Петербург" (+3,6%), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (+3,5%), ПАО "Курганская генерирующая компания" (+3,5% и +16,3% "префы").

ПАО "Россети Центр и Приволжье" (+1,9%) в январе-июне 2024 года получило чистую прибыль в размере 9,5 млрд рублей, что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в отчетности компании по РСБУ.

ПАО "Россети Кубань" (+1,1%) в январе-июне 2024 года получило 4,495 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, что на 16,2% больше, чем за аналогичный период 2023 года, говорится в отчетности компании. Выручка энергокомпании выросла на 10,3% и составила 39,584 млрд рублей.

ПАО "Россети Центр" (+0,3%) снизило чистую прибыль по РСБУ в январе-июне до 4,54 млрд руб. после 5,11 млрд руб. годом ранее, сообщается в отчетности компании. Снижение показателя составило 11,2%.

Подешевели акции ПАО "Арсагера" (-3,8%), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (-3%), "префы" ПАО "Светофор Групп" (-2,7%), ПАО "Химпром" (Новочебоксарск) (-2,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 72,64 млрд рублей (из них 10,62 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 7,67 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 6,37 млрд рублей на акции "Газпрома").