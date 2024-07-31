Microsoft в IV финквартале увеличила чистую прибыль на 10%, выручку - на 15%

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Американская Microsoft Corp. в четвертом квартале 2024 финансового года увеличила чистую прибыль на 10%, выручку - на 15%, при этом оба показателя оказались лучше ожиданий аналитиков, которых, однако, разочаровали результаты облачного сервиса Azure.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в апреле-июне составила $22,04 млрд, или $2,95 в расчете на акцию, по сравнению с $20,08 млрд, или $2,69 на акцию, полученными за аналогичный период прошлого года.

Выручка увеличилась до $64,73 млрд с $56,19 млрд годом ранее. Без учета изменения курсов обмена валют показатель повысился на 16%.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем оценивали прибыль компании на уровне $2,94 на акцию при выручке в $64,38 млрд.

Совокупный доход облачных сервисов Microsoft в минувшем квартале вырос на 21% - до $36,8 млрд, сообщается в отчетности.

Выручка подразделения Intelligent Cloud ("умное облако"), в которое входит Azure и бизнес по выпуску программного обеспечения для серверов, поднялась на 19% и достигла $28,5 млрд. Доход от Azure и других облачных сервисов вырос на 29% (на 30% без учета изменения валютных курсов, аналитики ожидали подъема на 31%).

Подразделение Productivity and Business Processes, которое, в частности, разрабатывает пакет приложений Office, увеличило выручку на 11% - до $20,3 млрд. В него входит также социальная сеть LinkedIn, доход которой вырос на 10%.

Выручка бизнеса More Personal Computing, включающего операционную систему Windows, игровые приставки Xbox и устройства Surface, повысилась на 14% и составила $15,9 млрд. Доходы от продажи лицензий на использование Windows увеличились на 7%, выручка от контента и сервисов для Xbox взлетела на 61%.

В прошедшем квартале компания вернула акционерам $8,4 млрд за счет выкупа акций и выплаты дивидендов.

Котировки акций Microsoft на дополнительных торгах во вторник снизились на 2,8% после публикации отчетности.