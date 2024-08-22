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Microsoft реорганизовала сегменты бизнеса

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Американская Microsoft Corp. поменяла структуру некоторых своих подразделений и обновила прогноз их выручки с учетом изменений. Об этом сказано в пресс-релизе компании.

Отчетность подразделения Productivity and Business Processes (в частности, разрабатывает пакет приложений Office) теперь будет учитывать выручку от продажи коммерческих продуктов Microsoft 365.

В это подразделение также войдет бизнес Nuance Enterprise, купленный в 2021 году за $19,7 млрд. Ранее он был частью "облачного" подразделения Intelligent Cloud.

Кроме того, выручка от продажи лицензий на операционную систему Windows и доходы от продажи различных устройств теперь будут считаться вместе. Они и раньше входили в одно подразделение (More Personal Computing), но отчитывались порознь. Выручка от продажи приставок Xbox и игр к ней будет по-прежнему публиковаться отдельно.

Финпоказатели More Personal Computing также будут учитывать инструмент Copilot Pro на основе искусственного интеллекта, ранее входивший в Productivity and Business Processes.

Инструмент для анализа данных Power BI и продукты группы Enterprise Mobility and Security будут выведены из ключевой для рынка категории "Azure и другие облачные услуги". В результате эта категория будет более четко отражать спрос корпоративных клиентов на сервисы Azure по хранению и обработке информации, говорится в презентации Microsoft.

В соответствии с указанными изменениями Microsoft обновила прогноз на первый квартал 2025 финансового года. Теперь компания ожидает, что выручка в сегменте Productivity and Business Processes составит $27,75-28,05 млрд вместо ожидавшихся ранее $20,3-20,6 млрд. Доходы подразделения Intelligent Cloud прогнозируются в диапазоне от $23,8 млрд до $24,1 млрд, (ранее - $28,6-28,9 млрд), More Personal Computing - от $12,25 млрд до $12,65 млрд (ранее - $14,9-15,3 млрд).

С начала 2024 года капитализация Microsoft увеличилась на 12,7%, до $3,15 трлн.

Microsoft Windows Intel Intelligent Cloud Nuance Enterprise США
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