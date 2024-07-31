Цены нефти Brent восстановилась до $79,7 за баррель после падения накануне

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок уверенно восстанавливаются утром в среду после серьезного падения днем ранее, инвесторы оценивают ситуацию на Ближнем Востоке и неофициальные данные о запасах в США.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:11 по московскому времени составляет $79,7 за баррель, что на $1,07 (1,36%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Накануне эти контракты понизились в цене на $1,15 (1,4%), до $78,63 за баррель.

Срок биржевого обращения сентябрьских фьючерсов на Brent истекает с завершением сессии в среду. Более активно торгуемые октябрьские контракты дорожают в ходе торгов на $1,28 (1,64%), до $79,35 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене на $1,3 (1,74%), до $76,03 за баррель. Во вторник контракт подешевел на $1,08 (1,4%), до $74,73 за баррель.

Обе марки накануне обновили минимумы с 5 июня.

Глава политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит в Тегеране рано утром в среду, сообщило агентство Mehr со ссылкой на заявление Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

Движение ХАМАС подтвердило гибель Хании и заявило, что он был убит в результате "вероломного сионистского налета на его резиденцию в Тегеране".

Между тем обнародованные во вторник данные Американского института нефти (API) показали снижение запасов нефти в стране за неделю на 4,5 млн баррелей. Официальные данные о резервах будут опубликованы в 17:30 мск среды.

В среду рынок также ждет итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС), в четверг - встречи ОПЕК+.