Поиск

Цены нефти Brent восстановилась до $79,7 за баррель после падения накануне

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок уверенно восстанавливаются утром в среду после серьезного падения днем ранее, инвесторы оценивают ситуацию на Ближнем Востоке и неофициальные данные о запасах в США.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:11 по московскому времени составляет $79,7 за баррель, что на $1,07 (1,36%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Накануне эти контракты понизились в цене на $1,15 (1,4%), до $78,63 за баррель.

Срок биржевого обращения сентябрьских фьючерсов на Brent истекает с завершением сессии в среду. Более активно торгуемые октябрьские контракты дорожают в ходе торгов на $1,28 (1,64%), до $79,35 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене на $1,3 (1,74%), до $76,03 за баррель. Во вторник контракт подешевел на $1,08 (1,4%), до $74,73 за баррель.

Обе марки накануне обновили минимумы с 5 июня.

Глава политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит в Тегеране рано утром в среду, сообщило агентство Mehr со ссылкой на заявление Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

Движение ХАМАС подтвердило гибель Хании и заявило, что он был убит в результате "вероломного сионистского налета на его резиденцию в Тегеране".

Между тем обнародованные во вторник данные Американского института нефти (API) показали снижение запасов нефти в стране за неделю на 4,5 млн баррелей. Официальные данные о резервах будут опубликованы в 17:30 мск среды.

В среду рынок также ждет итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС), в четверг - встречи ОПЕК+.

нефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Законопроект об открытии филиалов иностранных банков в России прошел II чтение

В WoodMac ждут спада спроса на дизтопливо в Китае к 2050 году в три раза

В WoodMac ждут спада спроса на дизтопливо в Китае к 2050 году в три раза

Глобальный спрос на золото во II квартале снизился на 6%

Глобальный спрос на золото во II квартале снизился на 6%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });