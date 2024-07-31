"ЛУКОЙЛ" в 2023 году увеличил сеть электрозарядных станций в 1,7 раза до 160 штук

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - "ЛУКОЙЛ" в 2023 году увеличил сеть электрозарядных станций (ЭЗС) в 1,7 раза по сравнению с прошлым годом – на 65 единиц, до 160, из них 132 размещены на автомобильных заправочных станциях (АЗС) НК. Об этом говорится в отчете компании об устойчивом развитии.

"В 2023 году 95% ЭЗС ЛУКОЙЛа были размещены в России, большая их часть относится к категории быстрых (свыше 50 кВт до 150 кВт - ИФ). Максимальная доступность услуги обеспечена в Московской области и Краснодарском крае, а всего ЭЗС "ЛУКОЙЛа" можно встретить в 12 субъектах Российской Федерации", - отмечается в документе.

Что касается зарубежных стран, там для клиентов "ЛУКОЙЛа" доступны в основном ЭЗС средней мощности (до 60 кВт). "Наибольшее количество станций установлено в Финляндии благодаря программе государственной поддержки: с 2020 года их число выросло в два раза", - поясняет "ЛУКОЙЛ".

Согласно отчету, в компании также разработали программу развития сети АЗС на период до 2035 года в Бельгии и Нидерландах, в рамках которой планируется установка электрозарядных устройств.

ЭЗС – это специальное устройство, которое обеспечивает подачу электроэнергии на аккумуляторы электромобиля, позволяя заряжать его батареи.