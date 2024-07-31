"Роснефть" к 2035 году планирует рекультивировать все земли "исторического наследия"

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - "Роснефть" в 2023 году по программе ликвидации загрязненных земель и нефтесодержащих отходов, образованных в результате деятельности прежних собственников, рекультивировала более 80 га, сказано в отчете компании об устойчивом развитии.

Полная ликвидация "исторических" накопленных загрязнений намечена к 2035 году.

Более 90% работ выполняется на ключевых предприятиях компании, таких как "Самотлорнефтегаз" и "РН-Юганскнефтегаз" в Ханты-Мансийском автономном округе. При этом 70% работ осуществляется с использованием метода зимней рекультивации, что позволяет проводить мероприятия круглогодично и увеличивать темпы восстановления земель, поясняет НК.

Согласно отчету, в целом площадь загрязненных земель на конец 2023 года составляет 1994 га.