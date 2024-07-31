Поиск

"Роснефть" к 2035 году планирует рекультивировать все земли "исторического наследия"

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - "Роснефть" в 2023 году по программе ликвидации загрязненных земель и нефтесодержащих отходов, образованных в результате деятельности прежних собственников, рекультивировала более 80 га, сказано в отчете компании об устойчивом развитии.

Полная ликвидация "исторических" накопленных загрязнений намечена к 2035 году.

Более 90% работ выполняется на ключевых предприятиях компании, таких как "Самотлорнефтегаз" и "РН-Юганскнефтегаз" в Ханты-Мансийском автономном округе. При этом 70% работ осуществляется с использованием метода зимней рекультивации, что позволяет проводить мероприятия круглогодично и увеличивать темпы восстановления земель, поясняет НК.

Согласно отчету, в целом площадь загрязненных земель на конец 2023 года составляет 1994 га.

РН-Юганскнефтегаз Роснефть Ханты-Мансийский автономный округ Самотлорнефтегаз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Российский суд прекратил дело о банкротстве в отношении польской PGNiG

Российский суд прекратил дело о банкротстве в отношении польской PGNiG

Роскомнадзор предложил блокировать научно-техническую информацию о VPN-сервисах

Дума уточнила закон об ответственности военнослужащих за использование гаджетов

Дума уточнила закон об ответственности военнослужащих за использование гаджетов

Краснов указал на просчеты властей, сделавшие возможными теракты в Crocus и Дагестане

Защита отбывающего срок Пола Уилана не знает о его местонахождении

Госдума приняла закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним

В Петербурге начался процесс по делу об убийстве Игоря Талькова

Визовые центры Болгарии в Москве и Петербурге до 12 августа не будут принимать документы

Визовые центры Болгарии в Москве и Петербурге до 12 августа не будут принимать документы

МВД за I полугодие прекратило гражданство около 1 тыс. совершивших преступления новых граждан РФ

Кремль пока не получал от Киева конкретных предложений о переговорах

Кремль пока не получал от Киева конкретных предложений о переговорах
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });