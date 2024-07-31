Объем переводов через СБП во II квартале вырос в 1,5 раза кв/кв до 13,4 трлн рублей

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Объем переводов через Систему быстрых платежей (СБП) во II квартале вырос до 13,4 трлн рублей, что почти в 1,5 раза больше, чем кварталом ранее, количество переводов выросло на 27% до 2,3 млрд операций, говорится в сообщении ЦБ.

Такая динамика может быть связана в том числе с тем, что с 1 мая у физлиц появилась возможность бесплатно переводить между своими счетами в разных банках до 30 млн рублей в месяц. Многие предпочитают делать это именно через СБП, отмечает регулятор.

Всего во втором квартале через СБП было проведено 3,3 млрд операций на сумму 16,4 трлн рублей, что в два раза больше по сравнению с аналогичными показателями 2023 года. Среднее количество операций в сутки составило 35 млн, максимальное - 46 млн.

Количество покупок с использованием СБП выросло до 0,85 млрд операций, их сумма достигла 1,5 трлн рублей, рост показателей за квартал составил более чем 20%. При этом за год количество покупок выросло в 2,5 раза, а их сумма в 2,4 раза. Средний чек по операциям составил 1,8 тыс. рублей. Доля покупок товаров и услуг в общем количестве операций в СБП составила 26%.

Количество предприятий торговли и сервиса, принимающих оплату через СБП, увеличилось за квартал на 9% до 1,8 млн единиц. Количество малых и средних предприятий (МСП) в СБП достигло 1,5 млн, что составляет 24% от общего числа МСП.

Выплаты гражданам от юрлиц (например, страховые выплаты, выплаты от брокеров) во II квартале составили

39 млн переводов на сумму 308 млрд рублей. Данные показатели за год увеличились в 3 раза и 5 раз соответственно.

Всего во втором квартале переводами в СБП воспользовались 6 из 10 жителей страны, оплатой товаров и услуг – 4 из 10. В среднем один гражданин во II квартале 2024 года совершил 24 перевода и оплатил через СБП 14 покупок.