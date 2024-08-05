При признании банка значимым на рынке платежных услуг будет учитываться доля операций в СБП

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Банк России, признавая банк значимым на рынке платежных услуг, будет учитывать информацию об объеме операций, проведенных кредитной организацией через Систему быстрых платежей (СБП), следует из проекта указания ЦБ.

Регулятор вносит в специальный реестр банки, которые оказывают наибольший объем платежных услуг. При признании банка значимым и включении его в реестр ЦБ учитывает количество выпущенных кредитных и дебетовых карт, операций с ними, денежных переводов, действующих банкоматов, а также эквайринговых терминалов.

"В связи с развитием и ростом востребованности СБП как у граждан, так и у бизнеса, доля проведенных через нее операций должна составлять 2% и более от общего объема переводов банка за год на территории федерального округа", - говорится в сообщении ЦБ.

Кроме того, системно значимые банки будут автоматически признаваться значимыми и на рынке платежных услуг.

Сейчас среди системно значимых банков 13 организаций, при этом четыре из них не входят в реестр значимых на рынке платежных услуг: Юникредит банк, Московский кредитный банк, Росбанк и Райффайзенбанк.

Реестр кредитных организаций, признанных ЦБ значимыми на рынке платежных услуг, включает Газпромбанк, Совкомбанк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк, Сбербанк, Тинькофф банк, Альфа-банк, ВТБ, "ФК Открытие" (все девять банков являются системно значимыми), а также Уральский банк реконструкции и развития, банк "Санкт-Петербург", Почта Банк, РНКБ, Азиатско-Тихоокеанский банк, банк "Центр-инвест", МТС-банк, банк "Русский стандарт", банк "Ак барс" и небанковскую кредитную организацию "Мобильная карта". Ранее в реестр также входил Киви банк, лицензия которого была отозвана в феврале.

Предложения и замечания по проекту принимаются с 5 по 11 августа.

Ожидается, что указание вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.