Lufthansa во II квартале сократила чистую прибыль почти вдвое

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Deutsche Lufthansa AG во втором квартале увеличила выручку на 7%, однако сократила чистую прибыль почти в два раза, причем оба показателя оказались хуже ожиданий.

Чистая прибыль за апрель-июнь 2024 года составила 469 млн евро против 881 млн евро в том же квартале прошлого года, говорится в пресс-релизе.

Выручка за указанный период поднялась на 7%, до 10 млрд евро.

Аналитики, опрошенные Visible Alpha, прогнозировали выручку на уровне 10,05 млрд евро, чистую прибыль - на уровне 503,5 млрд евро.

Скорректированная прибыль до вычета процентов и налогов (EBIT) упала на 37%, до 686 млн евро.

Во втором квартале Lufthansa перевезла 35,939 млн пассажиров, что на 8% больше, чем годом ранее. Загруженность рейсов составила 82,2%, снизившись на 1 процентный пункт.

В текущем году компания ожидает операционную прибыль в размере 1,4-1,8 млрд евро.

Акции Deutsche Lufthansa AG теряют в цене 0,5% в ходе торгов в среду. С начала текущего года капитализация компании упала на 27,1%, до 7,05 млрд евро.