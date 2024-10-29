Lufthansa в III квартале снизила чистую прибыль на 8% при росте выручки на 5%

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Deutsche Lufthansa AG в третьем квартале 2024 года сократила чистую прибыль на 8% - до 1,095 млрд евро с 1,192 млрд евро годом ранее, сообщается в отчетности германской авиакомпании.

Скорректированная прибыль без учета процентных и налоговых выплат (EBIT) опустилась на 9% - до 1,34 млрд евро. Результат практически совпал с консенсус-прогнозом, подготовленным самим авиаперевозчиком.

Выручка увеличилась на 5% и достигла 10,738 млрд евро.

Lufthansa в июле-сентябре перевезла 40,311 млн человек (повышение на 6%), за девять месяцев текущего года - 100,609 млн человек (подъем на 8%). Загруженность рейсов в третьем квартале составляла 87,2% (против 86,3% годом ранее), в январе-сентябре - 83,4% (83,5%).

По итогам 2024 года авиакомпания ожидает "значительного роста выручки" благодаря росту объема перевозки пассажиров и планирует получить скорректированную EBIT в диапазоне 1,4-1,8 млрд евро.

Штат компании за год сократился на 14% и на конец сентября насчитывал около 100 520 человек.

Котировки акций Lufthansa снижаются на 2,4% на торгах вторника. С начала 2024 года капитализация авиаперевозчика упала на 16,7% (до 8,2 млрд евро), тогда как фондовый индекс DAX прибавил 17,1%.