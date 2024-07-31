Чистая прибыль "РусГидро" по РСБУ в I полугодии снизилась на 4%

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "РусГидро" по РСБУ в I полугодии 2024 года снизилась на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 32,74 млрд рублей, говорится в отчете компании.

Выручка составила 119,7 млрд рублей (+6,4%).

Снижение чистой прибыли обусловлено увеличением долга и стоимости его обслуживания вслед за ростом ключевой ставки Банка России со второй половины 2023 года, отметила компания в своем сообщении.

Прибыль от продаж за отчетный период выросла на 15,2% до 59,1 млрд рублей. Но этот рост был компенсирован увеличением процентных расходов в 2,3 раза до 15,1 млрд рублей, подтверждается в отчете.

Заемные средства "РусГидро" по итогам I полугодия составили 341,8 млрд рублей против 310,5 млрд рублей годом ранее.

На счетах компании на конец июня 2024 года хранилось 22,9 млрд рублей.

ПАО "РусГидро" объединяет более 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "РусГидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 38,5 ГВт.

Основной акционер "РусГидро" на конец сентября 2023 года – Росимущество (62,2%). Банк ВТБ владеет 12,37%, еще 9,61% принадлежит En+ Group.