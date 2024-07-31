GSK увеличила выручку во II квартале на 13% и улучшила годовые прогнозы

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Британская фармацевтическая компания GSK Plc (бывшая GlaxoSmithKline) увеличила выручку во втором квартале на 13%, при этом ее чистая прибыль упала на 28%.

GSK повысила прогнозы на текущий год, однако ее акции теряют в цене 2,3% на сообщении о том, что компания приняла решение урегулировать иск, поданный против нее в суд штата Иллинойс, в связи с утверждением, что препарат от изжоги Zantac, выпускаемый GSK, повышает риск развития рака.

Как говорится в пресс-релизе GSK, выручка в минувшем квартале составила 7,9 млрд фунтов стерлингов ($10,1 млрд) по сравнению 7,18 млрд фунтов за аналогичный период предыдущего года. Консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков для этого показателя составлял 7,5 млрд фунтов.

Выручка от продажи вакцин повысилась на 1%, препаратов для лечения ВИЧ – на 13%. Доходы от продажи онкологических препаратов подскочили более чем в 2 раза.

Чистая прибыль компании уменьшилась до 1,17 млрд фунтов с 1,62 млрд фунтов годом ранее в значительной мере из-за неблагоприятных колебаний валютных курсов.

GSK улучшила годовые прогнозы выручки и чистой прибыли. Теперь компания ожидает, что ее выручка увеличится на 7-9% (ранее 5-7%), чистая прибыль в расчете на акцию – на 10-12% (ранее 8-10%).

GSK планирует выплатить дивиденды в размере 15 пенсов на акцию за второй квартал.