Фармацевтическая GSK неожиданно получила квартальный чистый убыток

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Британская фармацевтическая компания GSK Plc (бывшая GlaxoSmithKline) сократила выручку в третьем квартале 2024 года на 2% и неожиданно завершила период с чистым убытком.

В отчетном периоде выручка GSK составила 8,01 млрд фунтов стерлингов ($10,4 млрд) против 8,15 млрд фунтов годом ранеео. Консенсус-прогноз, представленный самой компанией, предполагал 8 млрд фунтов.

Без учета колебаний валютных курсов выручка повысилась на 2%.

Выручка от продажи вакцин понизилась на 18% (на 15% без учета валютных колебаний), препаратов для лечения ВИЧ - выросла на 8% (на 12%). Доходы от продажи онкологических препаратов подскочили на 86% (на 94%).

Чистый убыток составил 58 млн фунтов против прибыли на уровне 1,46 млрд фунтов годом ранее. Показатель включает расходы в 1,8 млрд фунтов в связи с урегулированием разбирательств в отношении препарата Zantaс. Аналитики в среднем ожидали чистую прибыль в размере 1,78 млрд фунтов.

Компания по-прежнему прогнозирует, что по итогам года ее выручка увеличится без учета валютных колебаний на 7-9%, скорректированная прибыль в расчете на акцию - на 10-12%.

GSK планирует выплатить дивиденды в размере 15 пенсов на акцию за третий квартал.