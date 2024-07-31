ВС РФ рассмотрит первый спор из-за отказа в принудительной конвертации депозитарных расписок

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) РФ определит, какие обстоятельства могли послужить основанием для отказа российских депозитариев принудительно конвертировать депозитарные расписки (DR) на ценные бумаги отечественных эмитентов, что делалось по решению властей в конце 2022 года. Его судебная коллегия по экономическим спорам (СКЭС) изучит жалобу на наиболее часто встречавшуюся причину отказа - сомнения в полноте и достоверности сведений, предоставленных инвестором депозитарию.

Российские инвесторы получили возможность обменять расписки на локальные акции вскоре после резкого обвала стоимости DR отечественных компаний на американских и лондонской биржах на фоне начала российской военной операции на Украине. Автоматическая замена бумаг производилась в августе-сентябре 2022 года, если права на них учитывались в российских депозитариях. Принудительная процедура длилась до 24 ноября и осуществлялась исключительно по заявлению держателя, если бумаги учтены в иностранной инфраструктуре.

Отказать в обмене российские депозитарии были вправе в двух случаях: при наличии обоснованных сомнений в полноте и достоверности сведений в заявлении, а также если получат заявки на большее количество бумаг, чем учтено на счете. Единственный вариант оспорить отказ - обращение в суд.

Однако и там чаще всего инвесторы сталкивались с отказом - суды соглашались с тем, что у депозитариев обоснованно возникли сомнения в полноте и достоверности сведений в поступивших заявлениях из-за некорректного оформления или противоречий в них. Но даже и в случае удовлетворения требований инвестора, указывали суды, исполнить решение будет невозможно, так как отведенный законом срок для конвертации бумаг - до 24 ноября 2022 года - уже истек, свидетельствуют решения по ряду споров.

Неудавшийся обмен

Теперь этой проблемой заинтересовалась СКЭС ВС РФ. Судья Наталья Чучунова передала на рассмотрение коллегии жалобу индивидуального предпринимателя Александры Денишенко (Погиба), которой Газпромбанк осенью 2022 года отказал в принудительной конвертации 36 199 американских депозитарных расписок "Газпрома".

По правилам Газпромбанка для принудительной конвертации бумаг необходимо было предоставить подтверждающие владение ценными бумагами документы. При этом они должны были быть апостилированы, переведены на русский язык, а перевод заверен нотариусом РФ или консульской службой РФ.

Денишенко в качестве подтверждения владения депозитарными расписками в установленный срок представила в Газпромбанк следующие документы: нотариально заверенный протокол осмотра выписки о состоянии портфеля клиента на 27 апреля и 26 сентября 2022 года, присланной ей швейцарским банком CA Indosuez (Switzerland) SA по электронной почте; протокол осмотра электронной переписки с банком о запросе выписок и нотариально заверенный ее перевод на русский язык. Аналогичным образом - протоколом осмотра переписки с нотариально заверенным переводом - инвестор подтверждала невозможность конвертации бумаг в локальные акции в обычном порядке.

Но Газпромбанк отказался проводить по ее заявлению принудительную конвертацию DR. По его мнению, представленные документы не соответствовали необходимым требованиям: не были апостилированы, а отчеты о состоянии портфеля не содержали реквизитов, позволяющих установить их подлинность. Кроме того, приводится в судебных документах его позиция, перевод отчетов и нотариальное удостоверение подлинности подписи переводчика не подтверждают, что они действительно исходили от иностранного номинального держателя. Произведенный нотариусом осмотр переписки в электронной почте клиента также не может подтверждать указанный факт, поскольку Газпромбанку, указывали его юристы, не могут быть известны адреса электронной почты, принадлежащие иностранным номинальным держателям.

Арбитражный суд Москвы, куда обратилась Денишенко, признал отказ Газпромбанка правомерным, согласившись с его доводами. При этом суд отклонил аргументы инвестора о невозможности апостилировать банковские выписки, а также о том, что никто иной не мог обратиться за принудительной конвертацией принадлежащих ей расписок. В материалах дела не приводится обоснование последнего довода, но, вероятно, Денишенко ссылалась на наличие у расписок кода ISIN. "Код не присваивается каждой конкретной ценной бумаге, а определяет, к какому виду ценных бумаг и иных финансовых инструментов относится иностранный финансовый инструмент (например, акции, облигации, опционы, депозитарные расписки и т.д.). Ценные бумаги с указанным ISIN принадлежали не только Денишенко А.Ю., но и иным участникам гражданского оборота", - говорится в постановлении апелляции.

Также суды указали на невозможность исполнения решения суда в пользу инвестора, так как срок на принудительный обмен бумаг уже истек.

Кассация с этими выводами согласилась.

Понуждение к принудительной конвертации

Теперь Денишенко пытается переломить исход спора в ВС РФ. В своей жалобе она напоминает, что механизм принудительной конвертации был предусмотрен с целью защиты прав российских юридических и физических лиц от зарубежных санкций. При этом, с учетом отказа иностранных структур от взаимодействия с российскими контрагентами, российское законодательство предусматривало, что к заявлению о принудительной конвертации должны прилагаться документы, доступные в сложившихся обстоятельствах. Денишенко настаивает, что она так и поступила: представила Газпромбанку документы, которые смогла собрать и совершила все доступные действия для заверения этих документов.

Сомнения банка в достоверности представленных данных являются предположениями, отмечает она. По мнению Денишенко, к обоснованным сомнениям можно было бы отнести наличие в заявлении на конвертацию и в предоставленных документах сведений, не соответствующим данным банка. Например, об отсутствии у заявителя прав на ценные бумаги, о расхождении сведений о количестве ценных бумаг, о цепочке учета прав на депозитарные расписки.

Ее аргументы услышаны. Заседание назначено на 17 сентября.