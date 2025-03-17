ВС разберется в коммуникации депозитариев и клиентов при принудительной конвертации DR

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Верховный суд России определит, обязан ли был российский депозитарий сообщить заявителю о недостатках в представленных им документах на принудительную конвертацию депозитарных расписок (DR), которая проводилась в конце 2022 года.

Судебная коллегия по экономическим спорам (СКЭС) ВС изучит очередную жалобу на отказ инвестору из-за представленного им пакета документов, свидетельствует картотека суда.

Обмен депозитарных расписок на акции российских эмитентов осуществлялся в 2022 году вскоре после резкого обвала стоимости DR отечественных компаний на американских и лондонской биржах и последующей остановки торгов в марте 2022 года. Были разработаны два механизма обмена бумаг. Автоматическая замена бумаг производилась в августе-сентябре 2022 года, если права на них учитывались в российских депозитариях. Принудительная процедура проводилась до 24 ноября 2022 года и запускалась исключительно по заявлению инвестора, если бумаги учтены в иностранной инфраструктуре.

Отказать в принудительной конвертации депозитарии были вправе в двух случаях: при наличии обоснованных сомнений в полноте и достоверности сведений в заявлении, а также если получат заявки на большее количество бумаг, чем учтено на счете. Единственный вариант оспорить отказ - обращение в суд.

Суды чаще всего соглашались с тем, что у депозитариев обоснованно возникли сомнения в полноте и достоверности сведений в поступивших заявлениях из-за некорректного оформления или противоречий в них. Однако ВС в нескольких уже рассмотренных делах поправлял суды, указывая на отсутствие у депозитариев права устанавливать негибкий перечень принимаемых документов. По мнению ВС, набор документов должен был определяться с учетом ситуации у конкретного инвестора, при этом депозитарий не мог ограничиться только выявлением недостатков в предоставленных документах, а должен был предпринять меры по проверке их достоверности.

Безынициативность депозитария

Теперь в СКЭС ВС передан еще один спор, посвященный несостоявшемуся принудительному обмену DR. Его инициировал Владимир Пелевин, который безуспешно пытался провести через АО "Райффайзенбанк" принудительную конвертацию 8,6 тысячи депозитарных расписок на акции ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" и 17 469 расписок на акции ПАО "Сургутнефтегаз".

Для запуска процедуры Райффайзенбанк требовал от инвесторов предоставить оригиналы документов, либо нотариально заверенные и апостилированные копии. Но Пелевин приложил к отправленному "Почтой России" заявлению только копию своего паспорта, а также незаверенные нотариально отчеты Citibank как подтверждение у него права на упомянутые расписки.

Депозитарий отказал в конвертации, решив, что по представленным документам не может идентифицировать Пелевина - нужно предъявить оригинал паспорта или направить нотариально заверенную копию.

Об отказе Пелевин узнал лишь в апреле 2023 года после неоднократной подачи претензий депозитарию. Позднее в суде он указывал, что Райффайзенбанк не запрашивал у него дополнительные документы, хотя время на это было. Согласно материалам дела, заявление поступило депозитарию 1 ноября 2022 года, тогда как решения о принудительной конвертации должны были быть приняты до 24 ноября.

Арбитражный суд Москвы решил, что истец не подтвердил факт владения ценными бумагами, предоставив только незаверенные отчеты Citibank. При этом суд назвал "несостоятельным" доводы Пелевина об обязанности депозитария запрашивать дополнительные сведения у заявителя. "Обязанности по запросу дополнительных документов, равно как и срока для ее исполнения, законом N114-ФЗ (определяет процедуру принудительной конвертации - ИФ) не предусмотрено", - говорится в решении суда.

С этим согласилась апелляция и кассация. Но Пелевин с исходом спора не согласился и в своей жалобе в ВС настаивает, что требование о нотариальном заверении копий документов является чрезмерным - в № 114-ФЗ такого условия нет. Кроме того, по его мнению, суды оставили без оценки нестандартное поведение Райффайзенбанка, отказавшегося от взаимодействия с заявителем на конвертацию DR.

Пелевин настаивает, что депозитарий мог своевременно проинформировать его - по телефону или электронной почте - о наличии претензий к документам и необходимости его идентификации. В таком случае Пелевин имел бы возможность оперативно устранить возникшие сомнения, а также предоставить дополнительные документы, говорится в материалах дела.

Заседание назначено на 3 апреля 2025 года.